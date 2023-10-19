New York Times: Украина обеспокоена тем, что затянувшийся конфликт в Газе может ослабить поддержку Запада

Украина сталкивается с тем, что в Киеве расценивают как тревожные сдвиги в геополитике конфликта.
"Украина сталкивается с тем, что в Киеве расценивают как тревожные сдвиги в геополитике конфликта. Внимание ключевых союзников переключается на войну в Газе, военная помощь со стороны США увязла в борьбе республиканцев за лидерство в конгрессе, а в европейской поддержке появились трещины из-за выборов в Польше и Словакии", — говорится в статье.
На минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эскалация конфликта между Израилем и Палестиной рискует отвлечь внимание международного сообщества от Украины.