New York Times: Украина обеспокоена тем, что затянувшийся конфликт в Газе может ослабить поддержку Запада

Украина сталкивается с тем, что в Киеве расценивают как тревожные сдвиги в геополитике конфликта.

"Украина сталкивается с тем, что в Киеве расценивают как тревожные сдвиги в геополитике конфликта. Внимание ключевых союзников переключается на войну в Газе, военная помощь со стороны США увязла в борьбе республиканцев за лидерство в конгрессе, а в европейской поддержке появились трещины из-за выборов в Польше и Словакии", — говорится в статье.



На минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эскалация конфликта между Израилем и Палестиной рискует отвлечь внимание международного сообщества от Украины.