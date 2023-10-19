В секторе Газа осталось всего 24 часа — запасов воды, электричества и топлива...

Сектор Газа должен получить возможность принимать конвои с гуманитарной помощью

ВОЗ предупреждает, что до наступления "настоящей катастрофы" в секторе Газа осталось всего 24 часа — запасов воды, электричества и топлива на больше не хватит, сообщает The Independent.



Региональный директор ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед Аль-Мандхари заявил, что сектор Газа должен получить возможность принимать конвои с гуманитарной помощью, которые в настоящее время застряли на пограничном переходе "Рафах" на границе с Египтом.



Если помощь не поступит вовремя, врачам придется "готовить свидетельства о смерти своих пациентов", сказал он.

