Глава минфина США: Западные страны не могут позволить Украине потерпеть поражение по экономическим причинам

Об этом передает Reuters.

Глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что западные страны не могут позволить Украине потерпеть поражение по экономическим причинам. Об этом передает Reuters.

"Мы не можем позволить Украине проиграть войну по экономическим причинам", — сказала она на встрече с европейскими коллегами в Люксембурге.



Йеллен заметила, что Белый дом будет "биться" за то, чтобы помощь не останавливалась, так как поддержка Незалежной остается "главным приоритетом" для США и Европы.



Также она подтвердила намерение администрации США продолжать поддержку "столько, сколько потребуется" и будет бороться за то, чтобы двухпартийное большинство в Конгрессе США приняло "решительную" и бесперебойную помощь Украине.