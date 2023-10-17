В ООН назвали несоразмерные удары Израиля по Газе военным преступлением

Комиссия уточняет, что этот доклад "является болезненным и своевременным".

Несоразмерные удары Израиля по Газе в период с мая 2021 года по август 2023 года представляют собой военное преступление, а запрет на ввоз гуманитарной помощи в Газу нарушает международное право, говорится в докладе независимой комиссии ООН по расследованию событий в Израиле и на палестинских территориях.

Комиссия уточняет, что этот доклад "является болезненным и своевременным", но был завершен до начала последнего всплеска насилия и охватывает период с мая 2021 года по август 2023 года.

"В докладе также отмечается, что ущерб и жертвы, причиненные израильскими нападениями (в Газе - ред.), не были пропорциональны военному преимуществу, и поэтому эти действия представляют собой военное преступление. Кроме того, комиссия отметила, что запрет на ввоз продовольствия и предметов медицинского назначения в Газу является нарушением международного гуманитарного права", - сказано в документе.

Источник РИА Новости

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