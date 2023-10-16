170 лет назад, 16 октября 1853 года, началась Крымская война

Османская империя объявила России войну.

Поводом стал спор католического и православного духовенства об обладании христианскими святынями в Святой Земле, которая тогда находилась во владениях Турции. Османская империя пообещала обеим сторонам выполнить их требования, но после появления на Босфоре французского линкора передала ключи от Вифлеемского храма Рождества Христова католикам. В России это сочли оскорблением, войска отправились к границам с Турцией.



После полугода неудачных попыток избежать эскалации Николай I приказал занять дунайские княжества (теперь - Молдавия и Румыния). Османская империя объявила России войну.



Русские войска одержали победы на Дунае и Кавказе, Черноморский флот уничтожил турецкий в Синопском сражении. В 1854-м, видя неспособность Турции противостоять России, Великобритания и Франция объявили России войну. Австрия и Пруссия пригрозили присоединиться, если русские войска не отведут из дунайских княжеств.



В 1854-м армии Великобритании, Франции и Турции высадились в Крыму, в следующем к ним присоединился корпус Сардинии. 349 дней продолжалась оборона Севастополя - главной базы Черноморского флота. После ожесточенных боев русская армия покинула разрушенную южную часть города. Флот союзников атаковал Николаев, но потерпел неудачу. Активные боевые действия в Крыму фактически прекратились. На Тихом океане британский флот напал на Петропавловск и Курильские острова, на севере — дважды бомбардировал Соловецкий монастырь, на Балтийском море англичане сожгли несколько крепостей и обстреляли Гельсингфорс.



Крымская война завершилась в 1856 -м Парижским мирным договором. Для России война обернулась поражением, расстройством финансов и потерей Черноморского флота. Но она дала импульс к началу преобразований, строительству железных дорог и военной реформе. Османская империя обанкротилась вскоре после войны, а два десятилетия спустя снова вступила в войну с Россией и потерпела сокрушительное поражение, лишившись балканских владений.



ЛОМОВКА