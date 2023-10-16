Глава МИД Ирана: Если масштабы войны расширятся, Америка также понесет тяжелые потери

"Иран не может занять место зрителя в этой ситуации".

Главные высказывания главы МИД Ирана Хосейн Амира Абдоллахияна:

"Мы сообщили сионистскому образованию (Израилю) через его союзников, что, если его преступления в секторе Газа не прекратятся, завтра будет поздно".

"Если масштабы войны расширятся, Америка также понесет тяжелые потери".

"Если остановить агрессию против (сектора) Газа не удастся, расширение военных фронтов не исключено, вероятность этого возрастает с каждым часом".

"Иран не может занять место зрителя в этой ситуации".

Если Израиль не прекратит удары по сектору Газа, то "завтра будет слишком поздно".

"Если нападения сионистского режима на беззащитных граждан и жителей Газы продолжатся, никто не сможет гарантировать контроль над ситуацией и нераспространение конфликтов".

"Америка, которая советует другим проявлять сдержанность, не связана такими советами и усилила свою всестороннюю поддержку сионистского режима".

"Те, кто заинтересован в предотвращении расширения масштабов войны и кризиса, должны предотвратить нынешние варварские нападения сионистского режима на граждан и гражданское население в секторе Газа".

ЛОМОВКА