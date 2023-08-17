В Иране режиссера приговорили к шести месяцам тюрьмы за показ фильма "Братья Лейлы" на Каннском кинофестивале

Аналогичный срок получил продюсер Джавад Норузбеги.

Суд в Тегеране приговорил к шести месяцам тюрьмы режиссера и сценариста Саида Рустаи за показ фильма "Братья Лейлы" на Каннском кинофестивале в 2022 году. Об этом сообщает Радио Фарда.

Аналогичный срок получил продюсер Джавад Норузбеги. Его и Рустаи признали виновными в "содействии пропаганде оппозиции против исламской системы". Одну двадцатую срока (примерно девять дней) они отбудут в тюрьме сразу после вступления приговора в силу, остальной срок – через пять лет.

Во время отсрочки Рустаи и Норузбеги запрещено заниматься "деятельностью, связанной с совершенным преступлением" и общаться с работающими в сфере киноиндустрии лицами.

Картина "Братья Лейлы" – третий полнометражный фильм режиссера Саида Рустаи. Его фильм был удостоен приза Международной федерации кинопрессы в основном конкурсе 75-го Каннского кинофестиваля.

Показ фильма "Братья Лейлы" запрещен в Иране. Власти объяснили это тем, что режиссер и продюсер нарушили регламент, отправив картину на международный кинофестиваль без получения разрешения, а также не внесли изменения в соответствии с требованиями Министерства культуры.

Американский режиссер Мартин Скорсезе опубликовал на своей странице в инстаграме призыв подписать и распространить петицию для того, чтобы обратить внимание общественности для обжалования приговора в отношении Рустаи и Норузбеги. "Их голоса должны быть услышаны", – написал он.