Случится ли отток мигрантов из России из-за слабого рубля

От сума не зарекайся: случится ли отток мигрантов из-за слабого рубля

Иностранная рабочая сила останется в России даже в условиях возможного снижения доходов

Сергей Гурьянов

На фоне ослабления курса рубля во многих СМИ появилась информация о возможном массовом оттоке мигрантов. Предполагается, что из-за укрепления национальных валют относительно российской им будет просто невыгодно работать здесь. Опрошенные "Известиями" эксперты в большинстве своем не подтвердили активного отъезда иностранной рабочей силы именно сейчас, но отметили определенные сложности, которые испытывают ориентированные на мигрантов работодатели. Впрочем, российский рынок труда до сих пор является наиболее привлекательным для выходцев из стран СНГ, считают они.

Почему заговорили об оттоке мигрантов

На этой неделе на валютных торгах стоимость доллара превысила 100 рублей. Этот психологический рубеж, как утверждают СМИ, повлиял на желание трудовых мигрантов работать в России - на это, в частности, указали эксперты из сферы набора персонала и представители местного объединения строителей Санкт-Петербурга. Также называются цифры: на 1 июля в Петербурге и Ленинградской области работало 362 тыс. трудовых мигрантов против 370 тыс. в прошлом году. На тот момент стоимость доллара уже была высокой, хотя и не пиковой - 1 июля он стоил около 89 рублей, 1 июня - около 80 рублей.

Что касается валют стран Средней Азии, то они действительно относительно рубля укрепились: в мае 1 рубль стоил 145 узбекских сумов, но снижался до 119 сумов в середине августа; 1,1 киргизского сома в мае, но 0,9 - в середине августа и так далее.

- Если раньше при заработной плате 50–70 тыс. рублей трудовые мигранты получали в эквиваленте $800–1000, то сейчас это $500–700 максимум, - сказала "Известиям" инвестиционный советник, основатель "Университета инвестиций" Юлия Кузнецова. - 30 тыс. рублей при текущем курсе составляет всего $300. А нужно еще оплачивать жилье, питание, отправлять деньги на родину.

Финансовый эксперт, инвестор Михаил Спектор замечает, что в среднем заработанные в России мигрантами деньги потеряли от 20 до 35% покупательной способности. В то же время он указывает на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы ЕМИСС, согласно которым приток мигрантов в Россию вырос в I квартале 2023 года в 1,6 раза - даже на фоне ослабления рубля, который с 1 января уже продолжался.

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Действительно ли есть отток

Глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов уверен, что сейчас сильного оттока иностранной рабочей силы из страны нет.

- У нас уже был прецедент в феврале 2022 года, когда доллар сильно вырос, - сказал он "Известиям". - Мы говорили, что все стабилизируется, и все действительно стабилизировалось. Так и сейчас будет - все-таки ЦБ уже поднял ставку, думаю, все будет в норме.

По его словам, есть лишь совсем небольшой процент тех, кто запаниковал на фоне временного падения курса рубля.

Строительные компании теряют от 10 до 30% сотрудников, утверждает Юлия Кузнецова. Но проблема эта не новая, возражает управляющий партнер Sona Private consulting Наринэ Беглярова: еще год назад работодатели уже заявляли о нехватке рабочей силы, особенно в отраслях строительства, доставки, ритейла, ЖКХ.

- И тем не менее постепенно показатели вышли на прежний уровень, - заметила она в беседе с "Известиями". - Каждый экономический кризис сопровождается оттоком мигрантов. Это временное явление, тем более что ЦБ предпринимает действия для стабилизации курса валют.

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Доля иностранных работников в России сократилась, но привлекать на рынок труда их будут по-новому

Производители ягод ощущают отток иностранных сезонных рабочих на протяжении последних четырех лет: сначала из-за антиковидных мер, затем из-за общей нестабильности ситуации на фоне СВО, а с начала 2023 года новым фактором стало снижение курса рубля, говорит гендиректор Ягодного союза Ирина Козий.

- Все это привело к значительному росту затрат на оплату труда в хозяйствах, повышению себестоимости ягод и росту цен на продукцию, - заявила она "Известиям". - К тому же самые крупные предприятия ягодной отрасли были вынуждены сокращать площади выращивания наиболее трудоемкой культуры - земляники садовой (клубники). Сейчас на фоне нового падения курса рубля мы ожидаем дальнейшего подорожания работ и нового роста себестоимости.

Ситуация для отрасли пока не критичная, потому что самая горячая пора текущего сезона для большинства ягодоводческих хозяйств уже позади - основные работы продолжаются примерно с мая по сентябрь, и сезонные рабочие, которые уже работают у производителей ягод, скорее всего, останутся. А вот что будет в следующем году, предсказать сложно: общее настроение в отрасли очень тревожное, заметила Ирина Козий.

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Член президиума "Опоры России", председатель комитета по миграции и координации деятельности мест пребывания Сергей Нуждин сообщил "Известиям", что в середине августа относительно аналогичного периода прошлого года небольшое снижение по количеству трудовых мигрантов действительно есть, но связано это не с оттоком, а с уменьшением числа приезжающих на работы. Он признал, что курсовая разница всегда являлось важным фактором при принятии решения о работе в России и "в несезон" происходили колебания в сторону уменьшения спроса на приток иностранной рабочей силы. Однако в сезон - а это фактически девять месяцев в году - изменения стоимости рубля не влияет на ситуацию так сильно.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова также сообщила, что бизнес пока не наблюдает значимого оттока мигрантов, хотя предприниматели и констатируют, что в последние годы у мигрантов появились завышенные ожидания и требования по заработной плате.

- Это тот фактор, который может серьезно повлиять на ситуацию, - сказала она "Известиям". - Проблемы с кадрами уже давно заставляют бизнес нанимать работников без российского гражданства, которые, как правило, не имеют нужной квалификации. И если раньше приходилось их обучать и они хотя бы продолжительно работали в этих организациях, то сейчас после завершения обучения бизнес получает от сотрудника требование по повышению зарплаты либо увольнение.

Поэтому, говорит Елена Дыбова, изменение численности трудовых мигрантов наблюдалось и до того, как рубль начал ослабляться. Дополнительно резкого серьезного оттока мигрантов она не ожидает.

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Почему мигранты останутся

Доцент кафедры политологии и политического управления Школы политических исследований Института общественных наук РАНХиГС Михаил Бурда отмечает, что в целом преждевременно говорить о влиянии курса рубля на численность трудовых мигрантов: такие сценарии уже были, но Россия не утратила своего абсолютного лидерства на постсоветском пространстве как центра миграционного притяжения.

- Нет других государств, способных удовлетворить спрос на трудоустройство такого количества неквалифицированной рабочей силы, - заявил он "Известиям".

Он подчеркнул, что выходцы из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии (это 80–85% иностранцев на российском рынке труда) периодически находят работу в других государствах, но это единичные практики по сравнению с объемами трудоустройства в России. В мировых масштабах трудовые ресурсы этих стран неконкурентоспособны относительно выходцев из Индии, Бангладеш и Пакистана. Сергей Нуждин также подчеркивает: в других странах выходцам из СНГ приходится преодолевать большие барьеры для начала работы.

Руководитель экспертного центра по трудовым отношениям и охране труда "Деловой России", соучредитель группы компаний SRG Виталий Федин указывает, что в стране наблюдается одновременно высокая загрузка производственных мощностей, дефицит трудовых ресурсов и сложности с заполнением вакансий.

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- Все это говорит о том, что спрос со стороны российских компаний на рабочую силу из соседних стран является высоким и в перспективе не снизится, - сказал он. - Поэтому российский бизнес будет прикладывать усилия по удержанию трудовых мигрантов и созданию для них более привлекательных условий, включая повышение заработной платы в российских рублях.

Он ожидает, что может временно сократиться численность прибывающих мигрантов, которые будут смотреть, как развивается ситуация в российской экономике.

Резидент экспертного клуба ЦСР, заместитель гендиректора компании MLP Глеб Белавин отмечает, что сейчас все будет зависеть от поведения монетарных властей РФ. Кроме того, миграционные потоки будет регулировать и рынок - будет устойчивый спрос на рабочие руки, значит, будет и повышение зарплаты. Хотя в какой-то момент это может перестать быть выгодно для российских работодателей, иностранная рабочая сила все равно останется необходимым звеном российской экономики, подчеркивает Белавин. Закрыть эту проблему только за счет местного населения не удастся, поэтому в обозримой перспективе трудовые мигранты останутся важным экономическим фактором.

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Между тем в обществе, судя по всему, меняется отношение к трудовым мигрантам. Согласно свежему опросу ВЦИОМа, 47% россиян убеждены, что трудовая миграция - это положительное явление для нашей страны. Раньше доля ответивших положительно была значительно ниже - 21% в 2006 году, 14% в 2013-м. Еще 40% по-прежнему придерживаются обратного мнения, но 10 лет назад ответивших так было 74%.

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Руководитель московского отделения партии "Новые люди" Анна Дробот отмечает, что без мигрантов на фоне нынешней демографической ситуации справиться будет сложно - и это объективная реальность развитых стран.

- Правительство Швеции подсчитало: чтобы вырастить одного шведа от 0 до 18 лет, необходимо потратить сумму равную €2 млн. Это не считая высшего образования, - заметила она. - Мигрант же приезжает уже готовым работником.

По ее словам, экономику Москвы сейчас, как ни странно, можно назвать "экономикой дешевого низкоквалифицированного труда": средняя зарплата около 122 тыс. рублей, но медианная - 49,6 тыс. рублей. То есть большинство наемных работников в Москве получают примерно 50 тыс. рублей. В таких условиях привлечение мигрантов неизбежно, говорит Анна Дробот.

- Альтернативой экономике дешевого низкоквалифицированного труда может стать экономика дорогого, квалифицированного труда. Этот путь предполагает отказ от постоянного роста, но не отказ от развития, - говорит она. - Такая стратегия получила название "устойчивое развитие", она предполагает рост качества жизни людей, а не просто увеличение их численности и объемов производства. Для этого нужны рост производительности труда путем автоматизации, цифровизации, роботизации, а также инвестиции в современное непрерывное образование людей. Если начать реализовывать эту стратегию, то вопросы с мигрантами отпадут сами собой.

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Михаил Бурда также подчеркивает, что работа с иностранными работниками требует существенного переформатирования и отказа от сугубо экономического подхода к пониманию миграции.

- В рамках этого подхода действуют миграционные лоббисты в лице частных и государственных работодателей, заинтересованных прежде всего в использовании дешевой рабочей силы для минимизации издержек и извлечении сверхприбылей, - говорит он. - Одновременно они перекладывают на российское общество все экономические и социальные проблемы, порождаемые неконтролируемой внешней трудовой миграцией. На сегодняшний день российский работодатель не несет никакой ответственности за привлеченных мигрантов, все издержки их привлечения перекладываются на самих иностранных работников, а через них и на граждан России.

Количественные показатели трудовой миграции сейчас не регулируются, поэтому, считает эксперт, нужно вести речь о целевом, то есть организованном наборе мигрантов - для работы у конкретного работодателя, с последующим возвратом домой. Обязательным условием для въезда трудового мигранта на территорию РФ, считает он, должно быть наличие договора с работодателем.

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Потребность ряда отраслей в мигрантах лишь сигнализирует о необходимости повышать уровень автоматизации и роботизации, добавляет вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова. Сейчас страна сильно отстает по этому направлению, говорит эксперт.

Источник - Известия