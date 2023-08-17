Латвия объявила о срочной мобилизации пограничников для охраны границы с Беларусью

Государственная пограничная служба Латвии объявила о срочной мобилизации сил для охраны границы с Беларусью.

Отмечается, что пограничников отзывают из отпусков, передает официальный сайт ведомства.

По информации госпогранслужбы, такое решение было принято в связи с быстрорастущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской государственной границе за последние сутки, когда были выявлены 96 попыток незаконного пересечения границы, а также возросшей вовлеченностью белорусских органов власти в организацию потока нелегальных иммигрантов и информацией о рисках, свидетельствующей о возможном росте гибридных угроз.

"В настоящее время прекращено предоставление ежегодных отпусков должностным лицам Государственной пограничной службы и выведены из него должностные лица, находящиеся в настоящее время в ежегодном отпуске", - говорится в сообщении.

Государственная пограничная служба также запросила дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил и Государственной полиции.



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