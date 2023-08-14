Таксист из Кыргызстана помог принять роды в машине в Санкт-Петербурге

Исламбек Касымжан уулу повез беременную женщину и ее мужа в роддом, но доехать они не успели.

Таксист Исламбек Касымжан уулу из Кыргызстана вместе с прохожим принял роды в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка".

29-летний Исламбек живет в Санкт-Петербурге с 2019 года. Сначала он устроился в службу такси, а после начала пандемии перешел на работу в автосервис.

"Буквально два месяца назад мужчина решил снова стать водителем такси, и судьба подкинула ему особый заказ. Принимал он его, когда пассажиров было двое, а завершал уже с тремя", — отмечает издание.

Утром 3 августа Касымжан уулу повез в роддом беременную женщину и ее мужа. Первая треть пути прошла спокойно, а затем женщина начала кричать. Исламбек прибавил газу и стал всеми возможными способами оповещать других участников движения о чрезвычайной ситуации: включил "аварийку", начал сигналить, высунулся в окно, махал рукой и кричал. Водители стали расступаться и пропускать его.

"Я прекрасно понимал: когда ты забираешь пассажира и везешь из точки А до точки Б, несешь за него ответственность", — говорит молодой человек.

Однако до родильного отделения они так и не добрались. Выяснилось, что машина приехала не к главному входу в роддом, а к служебному КПП со шлагбаумом. Муж роженицы побежал за врачами, а водитель начал просить помощи у прохожих. Откликнулся один проходивший мимо мужчина. После рождения ребенка его завернули в спортивную толстовку Исламбека и отдали маме.

Sputnik