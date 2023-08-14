В Узбекистане два блогера объявлены в розыск по обвинениям в мошенничестве

Имена разыскиваемых блогеров опубликованы в соответствующем разделе на сайте МВД.

МВД объявило в розыск блогера Санжара Икрамова, известного под псевдонимом Санжар Ходжа, и Шерали Комилова, автора YouTube-канала Detective Uz. Об этом со ссылкой на МВД сообщила «Газета.уз».

Имена разыскиваемых блогеров опубликованы в соответствующем разделе на сайте МВД.

Санжару Икрамову инкриминируется пункт «а» части 3 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество в крупном размере), Шерали Комилову – пункт «б» части 3 статьи 168 (мошенничество, совершенное повторно или опасным рецидивистом) и пункт «а» части 3 статьи 140 УК (оскорбление в связи с выполнением потерпевшим своего служебного или гражданского долга).

По этим обвинениям блогеры могут быть лишены свободы на срок от 8 до 10 лет или оштрафованы на сумму от 400 до 600 базовых расчетных величин.

Санжар Икрамов, 1988 года рождения, имеет более 200 000 подписчиков на YouTube, 18 300 на Telegram и 29 000 на Facebook. В основном он освещает темы политики, экономики и психологии. По данным МВД, в настоящее время он проживает в Турции.

Шерали Комилов, 1979 г.р., автор YouTube-канала Detective Uz, имеет 17 800 подписчиков на YouTube и 8140 подписчиков на Facebook. «Во многих его постах звучит критика в адрес религиозного блогера Аброра Абдуазимова (Аброр Мухтор Алий)», — отмечается в сообщении издания.

За последние месяцы в Узбекистане по различным обвинениям арестован ряд журналистов и блогеров. Например, 4 августа автор Youtube-канала «Ko'zgu» («Зеркало») Абдукадыр Муминов был обвинен в «мошенничестве» и «вымогательстве», и приговорен Мирабадским районным судом по уголовным делам к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы.

29 июля по подозрению в вымогательстве был задержан ферганский блогер Олимжон Хайдаров.

27 июня текущего года Мирзияев, поздравивший представителей прессы с Днем работников печати и средств массовой информации , подчеркнул, что Узбекистан не отступит в реформах в сфере свободы слова. На своих последних предвыборных встречах Мирзияев заявил, что за последние 6 лет в Узбекистане «люди избавились от чувства страха». Но в последние месяцы около 10 блогеров объявили, что прекратили деятельность из-за давления и соображений безопасности.