Казахстан ещё на полгода продлил запрет на ввоз пшеницы из-за «серых схем» с зерном из России

Межведомственная комиссия (МВК) по внешнеторговой политике в пятницу приняла решение продлить ещё на шесть месяцев запрет на ввоз пшеницы в Казахстан.

Межведомственная комиссия (МВК) по внешнеторговой политике в пятницу приняла решение продлить ещё на шесть месяцев запрет на ввоз пшеницы в Казахстан, в том числе из стран Евразийского экономического союза, сообщает местное издание «Власть» со ссылкой на Министерство торговли и интеграции.

«Решением заседания межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, прошедшего 10 августа, участники пришли к единому мнению продлить запрет ещё на полгода с определёнными исключениями», — говорится в сообщении.

Ведомство объясняет своё решение тем, что намерено исключить «серые схемы» ввоза пшеницы в Казахстан и её реэкспорт автомобильным транспортом из приграничных регионов России.

Ранее в сенате парламента заявили о нелегальном ввозе пшеницы из России в Казахстан «по фиктивным документам». Казахстанские депутаты заявили, что, экспортируя российское зерно под видом казахстанского, предприниматели России и Казахстана применяют схему получения льгот по НДС. Недобросовестные налогоплательщики остаются безнаказанными, а в бюджет не поступают налоги, заявили они.

В прошлом месяце агентство по финансовому мониторингу заявило о завершении следствия «по факту выявления схемы нелегального ввоза российской пшеницы в Павлодарскую область по формальным договорам для последующего экспорта в страны Центральной Азии под видом казахстанской продукции».

При этом для обеспечения отечественных сельхозтоваропроизводителей семенным материалом разрешена поставка семян автотранспортом. Однако, пояснили в Минторговли, в таком случае партии должны сопровождаться удостоверением о качестве семян.

Кроме того, МВК приняла решение об ограничении ввоза импортной пшеницы на территорию Казахстана железнодорожным транспортом, за исключением поставок в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна и птицеводческих предприятий.

«Приказ о продлении запрета автотранспортом и вводе ограничений железнодорожным будет разработан министерством сельского хозяйства», — пояснили в пресс-службе.

10 апреля в Казахстане вступил в силу запрет на ввоз пшеницы автомобильным транспортом, который действует до 10 октября.