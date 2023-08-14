Ашхабад выразил обеспокоенность планами России увеличить поставки газа в Китай

Опасения Ашхабада может вызывать конкуренция туркменского и российского газа на рынке Китая.

Заявление заместителя председателя государственного концерна "Туркменгаз" Мырада Арчаева размещено на сайте туркменского Министерства иностранных дел.

Арчаев прокомментировал интервью директора Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского, в котором тот заявил о создании "тройственного газового союза" между Россией, Узбекистаном и Казахстаном. Российскому государственному агентству "РИА Новости" Биричевский заявил, что в газовом партнёрстве с тремя странами заинтересованы и другие государства.

Представитель Ашхабада заявил, что "обтекаемость формулировок" в словах российского дипломата не даёт ответов на конкретные вопросы о газовом сотрудничестве. "А ясность здесь требуется полная, поскольку затрагиваются интересы других государств, в том числе Туркменистана", – заявил Арчаев.

Он заявил, что газ из Узбекистана и Казахстана поставляется по трубопроводу, построенному "исключительно туркменской и китайской сторонами". "Источников газа из других стран для заполнения трубопровода не предусмотрено", – утверждает Арчаев.

Опасения Ашхабада может вызывать конкуренция туркменского и российского газа на рынке Китая. Центральноазиатское государство зависимо от газового экспорта, обеспечивающего около 80 процентов поступлений бюджета. Рост цен на газ в 2022 году обеспечил стране почти двухпроцентный, по оценке Всемирного банка, рост ВВП. Основной покупатель туркменского газа — Китай.

С помощью соглашения с Узбекистаном и Казахстаном Россия может начать прокачку газа в Китай по туркменскому трубопроводу, проходящему по территории этих стран, отмечала газета "Коммерсантъ". Его пропускная способность составляет 55 млрд кубометров, а используются только около 40.