В Праге 60 тысяч человек выступили за легализацию однополых браков в Чехии

С 2006 года однополые пары в Чехии могут оформлять гражданские партнёрства.

В столице Чехии Праге прошёл масштабный гей-парад. В нём приняли участие около 60 тысяч человек — это данные полиции.

Среди официальных лиц, принявших участие в параде, были замечены министр внутренних дел Вит Ракушан и министр иностранных дел Ян Липавский, сообщает агентство dpa.

Люди прошли по городу в костюмах и с символикой ЛГБТ. Среди прочего участники парада выступали за то, чтобы зарегистрированные партнёрства однополых пар приравнивались к браку.

Как отмечают местные СМИ, десятки человек вышли на контрдемонстрацию с плакатами «Чехия — не Содом». Гей-парады в Праге проходят с 2011 года.

Агентство dpa отмечает, что 60 процентов жителей страны одобряют закон о легализации однополых браков, ссылаясь на последние опросы. В июне этого года закон прошёл первое чтение. В случае принятия поправок в Гражданский кодекс Чехии люди одного пола получат те же права в браке, что и в союзах женщины и мужчины.

С 2006 года однополые пары в Чехии могут оформлять гражданские партнёрства.