ВОЗ зафиксировала быстрое распространение нового штамма коронавируса

При этом в ВОЗ полагают, что новый вариант коронавируса не представляет большого риска для населения "на глобальном уровне".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о быстром распространении в мире нового варианта EG.5 "Эрис" омикрон-штамма новой коронавирусной инфекции. При этом в ВОЗ полагают, что новый вариант коронавируса не представляет большого риска для населения "на глобальном уровне".

Штамм EG.5 был зарегистрирован 17 февраля. С тех пор "во всем мире наблюдается устойчивый рост доли зарегистрированных случаев", поясняется в пресс-релизе организации.

"19 июля 2023 года он был обозначен как вариант, находящийся под наблюдением (VUM). Посредством нынешней оценки риска мы определяем EG.5 и его подлинии как вариант, представляющий интерес (VOI)", - поясняют в ВОЗ.

Согласно оценкам организации, риск, который представляет EG.5 для населения "на глобальном уровне", расценивается как низкий, несмотря на активное распространение в мире этого варианта коронавирусной инфекции.



URL: https://kaktus.media/485070