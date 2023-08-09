Казахстан на политическом уровне поднимет вопрос стабильной работы порта в Новороссийске

Об этом 8 августа в кулуарах правительства заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, сообщают местные СМИ.

Казахстан намерен на политическом уровне инициировать вопрос обеспечения стабильной работы морского порта в Новороссийске, где находится Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), через который экспортируется значительный объем нефти из Казахстана.

Об этом 8 августа в кулуарах правительства заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, сообщают местные СМИ.

«Что касается обеспечения безопасности работы порта, безусловно, Казахстан выступит с инициативой на политическом уровне по обеспечению стабильной работы данного порта, исходя из того, что выгодоприобретателями от работы нефтяного терминала являются крупные нефтяные потребители, в том числе из Европейского союза», - заявил Саткалиев.

По его словам, эта работа должна быть организована по линии межправительственного диалога, по дипломатическим каналам, и соответствующие поручения премьер-министра Казахстана уже сделаны.

4 августа Минобороны России заявило, что Новороссийск был атакован беспилотниками, из-за чего движение кораблей в порту Новороссийска было временно остановлено. Издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины утверждает, что один из надводных дронов нанёс повреждения стоявшему в порту большому десантному кораблю «Оленегорский горняк». Редакция публикует видео с дрона, атаковавшего корабль, на нём видно, как беспилотник приближается к цели на минимальную дистанцию.

Находящийся в порту Новороссийска Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о том, что его инфраструктура не пострадала и отгрузка нефти продолжается в штатном режиме. Трубопровод консорциума соединяет нефтяные месторождения на западе Казахстана, российские месторождения на шельфе Каспия и морской терминал города. В компании отметили, что в порту установлен временный запрет на движение судов.

25 июля российское министерство обороны сообщало об атаке беспилотных катеров на патрульный корабль «Сергей Котов». Утверждается, что атака была проведена в юго-западной части Чёрного моря в 370 км от Севастополя. Тогда ведомство отчиталось об уничтожении дронов.

Вооружённые силы Украины атаки оперативно не комментируют. Ранее беспилотные катера несколько раз атаковали российскую военную базу в Севастополе в аннексированном Крыму. В мае было атаковано судно связи «Иван Хурс» в Чёрном море, в начале июня — разведывательный корабль «Приазовье».