Сооснователь "Яндекса" Волож назвал себя "израильским предпринимателем из Казахстана"

Волож также покинул руководящие должности в международных дочерних структурах группы.

Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, покинувший компанию в прошлом году, назвал себя израильским предпринимателем, родившимся в Казахстане. Такие данные были указаны в его биографии, опубликованной на его официальном сайте.

На сайте указано, что с 2015 года Волож живет в Израиле, "сосредоточившись в основном на разработке и изучении новых технологий". Также упоминается, что в 2022 году он ушел с должности генерального директора и члена правления "Яндекса", проработав на этом посту 25 лет.

Аркадий Волож ушел с поста гендиректора "Яндекса" после того, как летом прошлого года компания попала в санкционный список Евросоюза в связи со спецоперацией на Украине. Волож также покинул руководящие должности в международных дочерних структурах группы.

В прошлом году в "Яндексе" произошло много кадровых перестановок: топ-менеджеры массово покидали компанию, менялись гендиректора. Например, бывший гендиректор Елена Бунина уволилась и в письме сотрудникам сообщила, что не собирается возвращаться в Россию, поскольку "не может работать в стране, которая воюет со своими соседями". Позднее "Новости" и "Дзен" купила корпорация VK, которую возглавляет Владимир Кириенко, сын первого заместителя руководителя администрации президента, Сергея Кириенко. Инсайдеры связывали эту продажу с тем, что "Яндекс" хотел избавиться от активов, портящих репутацию: проект "Новости" часто обвиняли в цензуре и пропаганде.

В ноябре в СМИ появилась информация, что Алексей Кудрин, в то время возглавлявший Счетную палату, утвердил у Владимира Путина схему раздела активов "Яндекса". В декабре Кудрин официально вышел на работу в "Яндекс", заняв должность советника по корпоративному развитию.

Аркадий Волож - известный предприниматель и программист, сооснователь и бывший генеральный директор "Яндекса". В 2018 году по версии Forbes находился на 65-й позиции в России с состоянием 1,5 млрд долларов. В марте прошлого года издание сообщило, что Волож перестал быть долларовым миллиардером: его состояние сократилось на 2 млрд и составило 580 млн. Волож родился в Казахстане, затем переехал в Москву, где окончил Институт нефти и газа имени И. М. Губкина. На протяжении 30 лет жил и работал в России.



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