"Все отказывают". Жильцы горевшей высотки не могут найти съемное жилье в Алматы

Жители горевшей в Алматы высотки отказались отправляться жить в школы и гостиницы.

Они требуют выдать деньги на съемное жилье. В акимате на эти условия согласны, но теперь люди столкнулись с другой проблемой: арендаторы отказываются сдавать им квартиры на короткий срок, передает телеканал КТК.

"Я начала мониторить и наткнулась на такую проблему, что, оказывается, есть депозит. У всех он разный: на однокомнатную просят 200, на мою, трехкомнатную (у меня трехкомнатная), – около 250-300 тысяч. Еще проблема в том, что, когда мы говорим, что нам на два месяца, они все отказываются. Все отказываются подписывать договор, потому что они думают, что если мы принесем в акимат, то их обложат налогами", - рассказывает Сабина Касымжанова, жительница дома, в котором произошел пожар.

Чиновники заявили: деньги на аренду жилья дадут, причем уже завтра. Правда, только тем, кто снимет квартиры официально, с договором.

"Акимат на себя взял обязательство по восстановлению, по дефектам в квартирах. Мы по рыночным условиям сделали анализ. Определили сумму средств, за которую они могут снимать квартиры. То есть однокомнатная – не более 200 тысяч тенге, двухкомнатная – не более 300 тысяч тенге и четырехкомнатная – не более 400 тысяч тенге", - говорит Азамат Калдыбеков, аким Алатауского района.

В доме, из которого люди не могли эвакуироваться из-за нарушений правил безопасности, начнут ремонт. Его должны закончить до середины сентября. Там восстановят электричество и завершат все ремонтные работы в подъезде, квартирах и на балконах.

Ранее президент Национальной ассоциации лифтовиков Казахстана Ержан Игибаев прокомментировал информацию о том, что пожар в 16-этажном жилом комплексе "Аккент" произошел в результате возгорания кабелей в лифтовой шахте.

Напомним, 1 августа в Алматы в 16-этажном здании вспыхнул пожар: люди вынуждены были выпрыгивать из окон горящей многоэтажки, чтобы спастись.



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