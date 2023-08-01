Глава МИД Кыргызстана высказался о сожжении Корана в разговоре с главой МИД Швеции

Напомним, что 24 июля акцию с сожжением Корана провели в Дании.

По инициативе шведской стороны 31 июля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Билльстрёмом.

Как сообщила пресс-служба МИД КР, стороны обсудили вопросы сотрудничества Кыргызстана и Швеции как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. В частности, отметили важность поддержания политических контактов и организации взаимных визитов на различном уровне.

Министр Тобиас Билльстрём проинформировал о ситуации, связанной с сожжением копии Священной книги Коран, отметив о позиции правительства Швеции по данному вопросу. Министр Жээнбек Кулубаев выразил мнение, что официальным органам Швеции необходимо предпринимать меры по недопущению подобных негативных случаев, затрагивающих религиозные чувства людей.

Напомним, что 24 июля акцию с сожжением Корана провели в Дании. Члены группы "Датские патриоты" растоптали и подожгли Священную книгу в лотке из фольги, положив ее на землю рядом с иракским флагом.

До этого несколько подобных акций организовали в Швеции. На одной из которых иракский беженец-христианин получил разрешение во второй раз сжечь Коран в Стокгольме. Правда, он не сжег Коран, но растоптал ногами. Шведская полиция пыталась запретить это действо, однако суд отменил запрет, ссылаясь на законное право на свободу собраний.



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