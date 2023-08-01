Два суперлуния ожидаются в августе

Жители Земли смогут увидеть в августе два суперлуния - феномен, при котором Луна приближается к нашей планете на минимальное расстояние.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Первое суперлуние произойдет 1 августа, а второе - 30 августа. Как отмечают астрономы, в течение одного месяца редко можно увидеть сразу два таких феномена.

В этот момент спутник покажется на 14 процентов больше и на 30 процентов ярче, чем в своей самой отдаленной позиции.

"Теплые летние ночи - идеальное время, чтобы наблюдать за восходом полной Луны в восточной части неба через несколько минут после захода солнца", - рассказал телеканалу астрофизик НАСА Фред Эспенак.

По информации "Московского планетария", суперлуние – наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем (ближайшая к Земле точка) лунной орбиты – произойдет 31 августа 2023 года. Фазу полнолуния спутник Земли примет в 07:37 по времени Бишкека.



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