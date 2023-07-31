Фанаты Тейлор Свифт вызвали землетрясение на концерте

В Сиэтле на концерте известной певицы Тейлор Свифт 70 тысяч фанатов вызвали землетрясение магнитудой 2,3 балла, рассказывает Ixbt.com.

Сообщается, что полноценным землетрясением это назвать нельзя, но ближайший сейсмометр во время концерта зафиксировал сигналы, которые примерно эквивалентны землетрясению магнитудой 2,3 балла по шкале Рихтера.

Сейсмологи используют ускорение грунта для измерения колебаний этого самого грунта, которые затем преобразуются в более обычную шкалу Рихтера. По словам Джеки Каплан-Ауэрбах, сейсмолога из Университета Западного Вашингтона, во время концерта было зафиксировано то, что назвали Swift Quake, с максимальным ускорением грунта примерно 0,011 метра в секунду.



В 2011 году во время матча NFL между Seattle Seahawks и New Orleans Saints было зафиксировано подобное явление, которое назвали Beast Quake. Однако Swift Quake оказалось на 0,3 балла мощнее, и это много, так как шкала Рихтера логарифмическая. Если точнее, новое землетрясение было вдвое мощнее старого.

На концерте Свифт присутствовало более 70 тысяч человек. Анализ данных сейсмографа показал, что паттерны сигнала совпадают с конкретными песнями, которые играла команда артистки.



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