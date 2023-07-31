Это трехминутное упражнение японские долгожители делают каждый день

Дожить до ста лет в Японии - это не редкость.

Секрет долголетия - в питании, образе жизни и регулярных физических упражнениях. Об одном из самых эффективных упражнений, помогающем продлить жизнь, напомнил Doctorpiter.

Авторы книги "Икигай: японский секрет долгой и счастливой жизни" поговорили с несколькими десятками людей на Окинавских островах в Японии, входящих в одну из пяти "голубых зон" планеты - мест, где люди живут значительно дольше среднестатистического срока, и выяснили, что продлить жизнь и оставаться подвижными и энергичными пожилым людям помогает разминка, которая известна уже более ста лет.

"Речь про самые простые упражнения, которые японцы делают каждый божий день, - говорят авторы книги Эктор Гарсиа и Франсеск Миральес. - Одно из них называется radio taiso. Практикуют его даже постояльцы дома престарелых, некоторые прямо в инвалидных колясках".

Называется упражнение так потому, что еще в начале XX века технику его выполнения транслировали по радио в рамках условной "производственной зарядки". Да и сейчас радио-тайсо делают в школах перед учебой и на предприятиях перед работой.

Движения упражнения в целом малоинтенсивны, могут стать отличным способом начать свой день и займут не больше 3-5 минут.

Основная фишка этого упражнения в том, что человек, выполняющий его, поднимает руки вверх, опускает через стороны вниз, скрещивает, чуть приседая, и снова поднимает вверх, делает ими круговые движения, а также выполняет махи поочередно руками вправо и влево.

Эксперты отмечают, что обычно в повседневной жизни мы почти не двигаем руками и тем более не поднимаем их выше головы. А зря. Поднимая руки вверх, мы буквально обновляем весь организм и предотвращаем развитие ряда болезней, укрепляем мышцы живота, приподнимаем внутренние органы, улучшаем осанку и состояние позвоночника.

Если это упражнение для вас покажется слишком интенсивным, стоит остановиться и перевести дыхание. Нельзя перенапрягаться и заставлять себя делать его до изнеможения.

В книге о долгожителях авторы также отмечают, что у пожилых японцев очень распространены йога и тай-чи. Но важно даже не то, какие именно упражнения вы делаете, главное - заставлять себя регулярно двигаться.



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