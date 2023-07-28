Депутаты в Таджикистане называют традицией принудительный труд учителей

И не считают нужным что-то менять.

Много лет таджикские учителя жалуются на принудительный внешкольный труд. Оказалось, что это вовсе не проблема - таджикские депутаты не только не хотят брать на себя инициативу для ее решения, часть из них считает это обычным делом - традицией таджикского народа. А некоторые вообще не хотят об этом говорить.

Важный закон, принятый Узбекистаном

Некоторое время назад парламент Узбекистана принял законопроект, согласно которому за принудительное привлечение учителей к неучебной работе предусматривается ​​административная и уголовная ответственность. Президент подписал закон, и он уже работает.

На основании новых изменений за принудительное вовлечение учителей на работу предусмотрен штраф в размере от 2,5 до 3,5 тысяч долларов (от 30 до 45 млн сумов). За повторное вовлечение установлена уголовная ответственность в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

За воспрепятствование преподавательской деятельности физическое лицо будет оштрафовано на сумму от 184 до 394 долларов (от 2,1 млн до 4,5 млн сумов), а должностное лицо - от 262 до 525 долларов (от 3 млн до 6 млн сумов).

Должностное лицо, повторно совершившее такое нарушение, наказывается административным арестом на срок до 15 суток.

Споры о принудительном привлечении учителей к непедагогической деятельности в Таджикистане ведутся годами.

Таджикские учителя жалуются на принуждение к участию в субботниках, предвыборных кампаниях, написании статей, призывных кампаниях и т. д. Даже во время коронавируса их заставляли делать обходы по домам, рассказывать о болезни.

С учетом серьезности этой проблемы и в Таджикистане, "Азия-Плюс" решила спросить у депутатов таджикского парламента:

"Насколько актуальна проблема принуждения учителей к внеучебной работе и готовы ли вы, по примеру узбекских коллег, внести в парламент проект закона о запрете привлечения учителей к непедагогической работе?".

Нужно сказать, что готовили мы этот материал долго, по большей части из-за того, что наши народные избранники просто отказывались говорить на эту тему.

В итоге большинство из 15 опрошенных депутатов сказали, что для Таджикистана эта проблема не является актуальной, и они не видят необходимости в таком законопроекте. Они заявили, что привлечение учителей к таким мероприятиям, как субботники, ремонт школы и маршировки, является обычной практикой, а не принуждением.

Некоторые из них заявили, что не имеют полномочий вносить такой проект, другие, услышав вопрос, с отговоркой "позвоните позже" или "я позвоню сам", после не ответили на наши звонки.

"Традиция таджикского народа"

Глава Комитета по науке, образованию, культуре и молодежной политике парламента Насиба Содики в телефонном разговоре "Азия-Плюс" заявила, что в Таджикистане принимать такой закон рано.

"Этот вопрос сейчас не актуален в Таджикистане. Я лично не видела, чтобы учителя массово привлекались к принудительным работам. Если были единичные случаи, то Минобразования и Профсоюз работников образования их устранят", - сказала Насиба Содики.

По словам Рустама Латифзода, депутата парламента и председателя Аграрной партии Таджикистана, учителя привлекаются к субботникам и ремонту школ по своему желанию и, кроме того, это считается "традицией таджикского народа".

"Не принуждают - если кто-то не хочет, не участвует. Принудительным считается, когда их привлекают на работу и поставят над ними охранника", - считает глава АПТ.

По поводу привлечения учителей к "призывной кампании" Рустам Латифзода заявил, что объяснять населению о долге молодых людей служить Родине - работа членов Комитета по местному развитию. Но...

"Почему мы говорим о том, что кого-то заставляют работать, но не говорим, что это сыновний долг молодых людей служить своей стране? Если кого-то привлекают в качестве волонтера для вручения повестки, это обычная практика во всем мире", - высказал свое мнение он.

"Закон не нужен, необходимо ответственное ведомство"

Член парламента и председатель Социалистической партии Таджикистана Абдухалим Гаффорзода и вовсе приветствует принудительное привлечение учителей к общественным работам.

"Субботники - наследие Советского Союза, которые проводились во время праздников и торжеств. Это работа самого учителя по улучшению и украшению своего рабочего места. Важно использовать возможности педагогов как движущую силу на благо общества. Поэтому сегодня нет необходимости разрабатывать закон о запрете привлечения учителей к общественным работам", - сказал он.

Однако он выразил свое несогласие с принудительным привлечением учителей к таким мероприятиям, как призывная кампания и маршировки и подчеркнул, что для предотвращения этих действий нужен не отдельный закон, а ответственное ведомство.

"Наказание за принудительный труд уже есть"

Еще один депутат парламента Даринг Рахмон Джахон Афруз Курбонзода отметил, что если учитель занимается общественной работой, то это не проблема, но если начальник отдела образования или директор школы принуждает учителя работать у него дома на стройке, то он должен быть наказан.

В общем, Курбонзода считает, что поднятая проблема несерьезна, и лично он не видит необходимости вносить изменения в законодательство.

"Когда в нашей стране есть наказание за принудительный труд, например, рабство, нет надобности принимать или вносить очередные изменения в закон… Закон не только запрещает, в нем четко прописано, что, когда, как запрещается и что разрешается", - пояснил он.

Парвиз Шодизода, депутат парламента, сказал, что сначала нужно изучить проблему. В целом он против принудительного труда людей и после изучения готов обсудить этот вопрос в парламенте.

"У меня нет полномочий"

По словам другого депутата парламента Зоира Рахмонзода, ему известно об этой инициативе парламента Узбекистана, но, так как он в парламенте занят работой в аграрной сфере, не интересовался этим вопросом.

Он посоветовал "Азия-Плюс" обратиться в Комитет по науке, образованию, культуре и молодежной политике парламента.

Депутат Файзулло Баротзода заявил, что не уполномочен отвечать на этот вопрос и повесил трубку.

Еще один депутат парламента Мавзуна Шамсиддинзода также сказала, что работает в сельскохозяйственном секторе парламента и отослала нас к более компетентным коллегам.

Мы, конечно же, позвонили депутатам, входящим в состав Комитета по науке, образованию, культуре и молодежной политике. Гавхар Шарофзода, Файзулло Наджмиддинзода, Гиесиддин Шарифзода, услышав наш вопрос, под предлогом занятости на "парламентском часе", отключили телефоны, пообещав позвонить позже.

Потом ни один не ответил на наши неоднократные звонки.

Глава парламентского комитета по законодательству и правам человека Равшан Раджабзода в телефонном разговоре заявил, что "не обязан обсуждать этот вопрос по телефону" и пригласил корреспондентов "Азия-Плюс" прийти в день его приема. Когда на следующий день мы пришли, то не застали его на рабочем месте. В дальнейшем он не отвечал на звонки журналистов.

Депутат парламента Солеха Холмухаммадзода, выслушав наш вопрос, сказала, что не владеет информацией по этому вопросу и отключила телефон. На наши неоднократные звонки больше она не ответила.

Только один депутат признал проблему

Из 15 депутатов, с которыми мы связались, только один - глава Демократической партии Таджикистана Саидджафар Усмонзода - подтвердил наличие проблемы и сказал, что не может предложить такой законопроект, потому что сами учителя не жалуются на принудительный труд.

"Эта проблема существует, но никто не жалуется. Поэтому об этом никто не говорит. В общем, у учителей есть и другие серьезные проблемы, например, низкие зарплаты. Хотя надо понимать, что работать учителем непросто и это почетная профессия", - добавил депутат.

Он также сказал, что именно безразличие к работе учителя привело к тому, что уровень образования в стране снизился, а образованные и профессиональные преподаватели уезжают из страны.

Зачем они такие нужны?

В итоге мы выяснили, что в Таджикистане совершенно безынициативные депутаты.

Народные избранники не знают (или предпочитают игнорировать) проблемы народа.

Они боятся обсуждать с журналистами даже самые, казалось бы, безобидные, социальные вопросы.

Они считают, что принуждение к внешкольному труду учителей - это норма.

Задачей депутата является представление интересов избирателей во властных структурах, защита их прав, закрепленных в Конституции и законах.

Вы все еще ждете каких-то инициатив от таджикских народных избранников?

МЕЖДУ ТЕМ:

По закону если учителей привлекают к работам, то должны оплачивать им сверхурочные или предоставлять другой выходной день.

"Статья 8 Трудового кодекса запрещает принудительный труд. И учителя для защиты своих прав могут обратиться, прежде всего, в Комиссию по правам человека, чтобы получить квалифицированную юридическую поддержку, а также в прокуратуру с жалобой о принуждении к труду, - говорит глава юридической компании "Химоя" Навруз Одинаев. - Прокуратура после проверки решает вопрос о возбуждении уголовного или административного дела в зависимости от характера нарушения законодательства о труде".

По его словам, согласно абзацу 3, статьи 35 Конституции "никто не может быть привлечен к принудительному труду за исключением случаев, определенных законом". Законодательство о труде (Трудовой кодекс) не содержит такую обязательную норму, как субботник или воскресник.

Источник - Азия-Плюс