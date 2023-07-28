В Ингушетии хотят запретить религиозный брак для ВИЧ-инфицированных

Надо применять новые механизмы и эффективные методы борьбы с распространением наркотических средств и психотропных веществ.

Глава Ингушетии РФ Махмуд-Али Калиматов в ходе недавнего расширенного заседания правительства поручил министру по внешним связям, национальной политики, печати и информации Вахе Бекову проработать совместно с духовенством республики вопрос о введении запрета на бракосочетание без справок, подтверждающих отсутствие ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости.

"Надо применять новые механизмы и эффективные методы борьбы с распространением наркотических средств и психотропных веществ. Нельзя допустить распад молодых семей на почве ссор из-за употребления наркотиков. У нас, к сожалению, участились случаи расторжения браков. Успешное решение задачи охраны здоровья напрямую зависит от нашей с вами комплексной работы по противодействию распространению наркомании. Защищая население от этой большой беды, мы работаем на будущее нашего народа. Думаю, что введение запрета на заключение религиозного брака (никях) без предъявления справки об отсутствии ВИЧ и наркозависимости принесет пользу в этом вопросе. Ожидаем, что нашу инициативу поддержат общественность и духовенство. Здоровая семья – здоровая нация", - сказал Махмуд-Али Калиматов.

Первым шагом в решении проблемы стала встреча в администрации Малгобекского района с участием представителей Миннаца, городской администрации, местного духовенства, где обсудили меры по противодействию наркомании.

Глава Миннаца республики Ваха Беков обратился к присутствующим с предложением о введении обязательных медицинских справок для молодых людей, намеревающихся жениться. Как отметил министр, анализы крови будут выявлять наличие в организме наркотических веществ, а также ВИЧ-инфекции и других заболеваний. Беков отметил, что подлинность медицинских справок власти будут тщательно проверять. В ходе собрания имам Малгобека Ибрагим Батыров подчеркнул, что если такой закон будет принят в регионе, то в этом вопросе справедливость и единство должны быть на первом месте.

"Нельзя допускать выдачи фиктивных справок о том, что человек здоров, молодым людям из обеспеченных семей. Только так мы сможем предотвратить распространение наркотиков среди молодежи, а в последующем и разводов", - заявил Батыров.

На встрече также прозвучало предложение о введении штрафа на развод по причине наркотиков. Штрафовать будут родителей, обманом заключивших брак, скрыв от родственников невесты сведения о наркозависимости сына и других тяжелых заболеваниях. Присутствующие отметили необходимость общественного порицания лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, и наказания за их распространение. Участники по итогам собрания единогласно поддержали введение обязательных справок.

Руководитель Миннаца подчеркнул, что после одобрения инициативы в остальных населенных пунктах Ингушетии духовенством и жителями справки для женихов будут введены к сентябрю текущего года.





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