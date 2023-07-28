Молдова высылает часть российских дипломатов. Их подозревают в шпионаже

Власти Молдовы заподозрили две трети российских дипломатов в шпионаже.

Всех подозреваемых высылают в Российскую Федерацию, передает СМИ.

По мнению местных властей, российские дипломаты могут быть причастны к шпионажу, всех их выгоняют из страны.

Итого до 15 августа Молдову должны покинуть 22 дипломата и 23 сотрудника ведомства из числа административно-технического персонала.

Категорично о деятельности сотрудников дипмиссии РФ высказался министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску.

Он отметил, теперь в Молдове будет "меньше лиц, способных дестабилизировать страну".

Таким образом, в Молдове останутся только 10 российских дипломатов и 15 технических сотрудников.





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