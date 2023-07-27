С 26 октября 2023 года мигранты из ЕАЭС смогут сами вставать на учет в России

С 26 октября 2023 года мигранты из ЕАЭС смогут самостоятельно вставать на миграционный учет в России.

Об этом сообщила журналистам официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

По ее словам, вступят в силу дополнения федерального Закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». Новыми нормами определено, что право самостоятельно направить уведомление в российский орган миграционного учета получат иностранцы, у которых есть личный кабинет на Едином портале госуслуг и регистрация в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

«Они же смогут сами сообщать и о прибытии своих несовершеннолетних детей. Есть еще одно условие — принимающий иностранца собственник жилого помещения тоже должен иметь личный кабинет на Едином портале и быть зарегистрирован в ЕСИА. Таким образом заполненная иностранным гражданином в личном кабинете электронная форма уведомления о прибытии поступит на согласование в личный кабинет принимающего. При его согласии уведомление будет автоматически передано в орган миграционного учета. В случае несогласия уведомление о прибытии будет возвращено в личный кабинет иностранца», — рассказала Ия Малкина.

Сведения о постановке иностранного гражданина и его несовершеннолетних детей на учет по месту пребывания иностранец и принимающий его россиянин получат также через Единый портал. В личный кабинет мигранта поступит отрывная часть уведомления о прибытии, подписанная усиленной квалифицированной подписью должностного лица, а в личный кабинет принимающей стороны — сообщение о постановке иностранца на учет по адресу предоставленного ему для проживания жилья.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/271113/