В Нигере военные задержали президента страны

Военные блокировали автомобилями подъезды ко дворцу и расположенным рядом министерствам.

Группа солдат президентской гвардии Нигера заблокировала президентский дворец в столице страны Ниамее, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности. По их данным, группа военных удерживает внутри президентского дворца президента страны Мохамеда Базума. О том, что Базум задержан, также пишет AFP со ссылкой на источник в окружении президента Нигера.

Военные блокировали автомобилями подъезды ко дворцу и расположенным рядом министерствам. Сотрудники офиса президента, находящиеся внутри дворца, не могут попасть в свои кабинеты. Военнослужащие взяли под контроль все дороги, ведущие к национальному телеканалу, который в среду днем показывал детский урок французского языка. При этом в остальных районах города все спокойно, отмечает корреспондент Reuters.

Офис президента Нигера сообщил, что вооруженные силы страны не поддержали солдат президентской гвардии, блокировавших дворец. Власти назвали действия мятежников "антигосударственными", а также отметили, что глава государства и его семья не пострадали.

Мохамед Базум - седьмой президент Нигера, пришедший к власти в 2021 году. За несколько дней до того, как Мохамед Базум был приведен к присяге, в марте 2021 года в Нигере сорвали попытку государственного переворота.

В Нигере после обретения независимости от Франции в 1960 году произошло четыре военных переворота.



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