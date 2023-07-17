Биолаборатории США разрабатывают "расовое оружие" против России и Китая - Роберт Кеннеди

Пентагон создал биологические лаборатории в 25 странах мира.

Кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил, что США управляли биолабораториями в Украине, чтобы получить китайскую и российскую ДНК для создания биологического оружия, которое будет нацелено на определенные этнические группы.

"Все это время на Украине собирают российские ДНК, и также собирают китайские ДНК, чтобы атаковать людей в зависимости от их расы", - заявил он.

На видео, которое публикует ТК M.A.R.T. corp. кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший утверждает, что США управляли биолабораториями в Украине, чтобы получить китайскую и российскую ДНК для создания биологического оружия, которое будет нацелено на определенные этнические группы.

Пентагон создал биологические лаборатории в 25 странах мира. Часть из них располагается в Грузии и на Украине. Там военные ученые из США под дипломатическим прикрытием создают вирусы, бактерии и токсины. Проще говоря, новое биологическое оружие. Работы ведутся по программе биологических экспериментов (CBEP). Вполне возможно, в том числе для нее, например, в России собирается биоматериал, о чем еще в октябре говорил Владимир Путин. "Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос - вот это зачем делается", - заметил тогда президент России.

Сбор биоматериала проводится профессионально, добавил глава государства, россияне являются "объектом очень большого интереса". Но относиться к этому надо "без всяких страхов", также отметил Путин.

"Они пускай делают, что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны",

- заключил президент.

Источник - eadaily.com