Пентагон создал биологические лаборатории в 25 странах мира.
Кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил, что США управляли биолабораториями в Украине, чтобы получить китайскую и российскую ДНК для создания биологического оружия, которое будет нацелено на определенные этнические группы.
"Все это время на Украине собирают российские ДНК, и также собирают китайские ДНК, чтобы атаковать людей в зависимости от их расы", - заявил он.
На видео, которое публикует ТК M.A.R.T. corp. кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший утверждает, что США управляли биолабораториями в Украине, чтобы получить китайскую и российскую ДНК для создания биологического оружия, которое будет нацелено на определенные этнические группы.
Пентагон создал биологические лаборатории в 25 странах мира. Часть из них располагается в Грузии и на Украине. Там военные ученые из США под дипломатическим прикрытием создают вирусы, бактерии и токсины. Проще говоря, новое биологическое оружие. Работы ведутся по программе биологических экспериментов (CBEP). Вполне возможно, в том числе для нее, например, в России собирается биоматериал, о чем еще в октябре говорил Владимир Путин. "Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос - вот это зачем делается", - заметил тогда президент России.
Сбор биоматериала проводится профессионально, добавил глава государства, россияне являются "объектом очень большого интереса". Но относиться к этому надо "без всяких страхов", также отметил Путин.
"Они пускай делают, что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны",
- заключил президент.
Источник - eadaily.com
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