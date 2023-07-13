"Пора воспринимать всерьез". Индия расширяет свое влияние на Ближнем Востоке

Выдержки из статьи приводит издание Devdiscourse.

Индия приобретает статус крупной державы на Ближнем Востоке, и влияние ее мощи на регион уже пора воспринимать всерьез, говорится в статье, опубликованной в американском журнале Foreign Policy. Выдержки из статьи приводит издание Devdiscourse.

Автор публикации Стивен Кук вспоминает один из своих предыдущих визитов в Индию, по итогам которого скептически оценивал роль, которую Индия может играть на Ближнем Востоке в будущем.

"Пути Индии и стран Ближнего Востока, конечно же, по-всякому переплетались и ранее. Перспективными были связи Индии с Израилем – военные и технологические. Приезжая в государства Персидского залива, нельзя было не заметить мигрантов из индийского штата Керала, благодаря труду которых живут и работают многие страны. Кроме этого, Индия импортировала с Ближнего Востока большие объемы нефти. Однако я был удивлен, когда в разговорах с чиновниками, дипломатами, генералами и аналитиками слышал, что Индия не хочет расширять свое влияние на регион", - пишет автор. Но добавляет, что теперь видит перемены: Индия становится одним из крупнейших игроков на Ближнем Востоке.

"За десять лет после моей поездки все поменялось. В то время как чиновники и аналитики в США одержимы каждым дипломатическим ходом, который делает Пекин, и с подозрением воспринимают китайские инвестиции на Ближнем Востоке, Вашингтон упускает из виду одну из интереснейших вещей в геополитике региона за многие годы, а именно – превращение Индии в крупнейшего игрока в этом регионе", - заявляет Кук. И добавляет, что наиболее развитыми в регионе можно считать индийско-израильские отношения.

Несмотря на то что Индия признала Израиль в 1950 году, дипломатические отношения между двумя странами наладились только в 1992-м. После этого, и особенно в последние годы, их связи углублялись. В 2017 году премьер-министр Нарендра Моди стал первым индийским лидером, побывавшим в Израиле с официальным визитом, после чего, в следующем году, его израильский коллега побывал в Индии. "На фоне пышных церемоний обмена визитами Индия и Израиль стремительно развивают двусторонние связи в самых разных областях, и заметнее всего – в хайтеке и оборонной промышленности", - пишет Кук.



В своей статье он ссылается на отчет Стокгольмского исследовательского института мира, заявляя, что в 2021 году Израиль был в тройке крупнейших поставщиков вооружений для Индии. А последние новости из Индии указывают на то, что две страны изучают возможности совместного производства боевых комплексов. Кроме этого, если раньше индийский бизнес избегал инвестирования в Израиль, учитывая небольшой рынок и противоречивую (для многих в Индии) политику этой страны, то сейчас все может измениться, отмечает автор.

"В 2022 году "Адани Груп" и ее израильский партнер выиграли тендер на развитие порта Хайфы стоимостью $1,2 млрд. Также сейчас ведутся переговоры по соглашению о свободной торговле между Индией и Израилем. Несомненно, отношения между двумя странами – непростые. Индия непоколебима в своей поддержке палестинцев, у нее дружеские отношения с Ираном, у которого страна закупает значительные объемы нефти. Кроме этого, индийская элита чаще рассматривает Израиль через призму своего собственного колониального опыта", - добавляет Кук. После чего заявляет, что страны Персидского залива, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия весьма агрессивно ищут способы расширить связи с Индией. И это – существенные перемены, учитывая, что обе страны (особенно королевство), давно дружат с Пакистаном.



"Во многом решающими здесь для Индии стали общие интересы в борьбе с исламским экстремизмом, но еще больше общего лежит в экономической плоскости. И в ОАЭ, и в Саудовской Аравии видят возможности в стране с 1,4-миллиардным населением, лететь до которой меньше четырех часов. И уже имеются положительные результаты. За первые 11 месяцев действия Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индией и ОАЭ, подписанного в мае 2022 года, торговый оборот между двумя странами, не связанный с нефтью, достиг $45 млрд, увеличившись почти на 7% по сравнению с предыдущим годом", - пишет Кук в своей статье. И отмечает, что связи Индии и ОАЭ развиваются в рамках I2U2 – объединения, в котором, помимо этих двух стран, также состоят Израиль и США и которое продвигает сочетание новейших технологий и частного капитала для решения вопросов альтернативных источников энергии, сельского хозяйства, торговли, развития инфраструктуры и других.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и саудовский крон-принц Мохаммед бин Залман. Фото: ANI.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и саудовский крон-принц Мохаммед бин Залман. Фото: ANI.

Саудовская Аравия, второй крупнейший поставщик нефти и газа в Индию, тоже стремится расширить связи в области энергетики, добавив в комплект два возобновляемых источника. "В апреле индийский новостной портал Siasat.com сообщил, что Эр-Рияд и Нью-Дели обсуждают план по подключению энергосети Индии морским кабелем к сетям королевства и ОАЭ. Пока неясно, принесет ли такой амбициозный проект плоды в будущем, но сам факт переговоров свидетельствует о том, что правительства Индии и Саудовской Аравии ищут пути наращивания торгового оборота двух стран, который на данный момент составляет $43 млрд", - пишет Кук в своей статье.

Касаясь недавнего государственного визита премьер-министра Моди в Египет, автор называет это событие одним из эпизодов продолжающегося праздника дружбы двух стран. За полгода до этого президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси стал почетным гостем на праздновании 74-й годовщины независимости Индии во время своего третьего визита в эту страну после прихода к власти. "В отличие от связей с Израилем, ОАЭ и Саудовской Аравией, торговлю Индии с Египтом можно считать относительно умеренной, учитывая ее объем примерно в $6 млрд. Египетские власти, чьи ошибки в управлении экономикой привели к долговому кризису и 30-процентной инфляции, рассчитывают на помощь Индии. Помимо прочего, ведутся разговоры о торговле в рупиях – у Египта нехватка долларов", - говорится в статье.

При этом Кук отмечает, что множественные трудности в экономике Египта – не единственный момент, вокруг которого развиваются отношения двух стран. Индия рассматривает Египет в качестве шлюза для экспорта своих товаров в страны Африки и Европы. "Американским политикам и аналитикам так и хочется рассматривать растущую роль Индии в регионе через призму соперничества с другой державой – Китаем. Если в некоторой степени абстрагироваться от этого фактора, разыгрывание "индийской карты" кажется умных ходом в новой большой игре", - утверждает автор статьи.



Вспоминая долгую вражду, приграничные споры и даже вооруженные конфликты между Индией и Китаем, Кук заявляет, что дополнительный противовес Пекину на Ближнем Востоке был бы полезен, поскольку администрация Байдена, ранее преуменьшавшая значение региона, теперь все чаще рассматривает его как поле возможностей для сдерживания Китая. "И визит Моди в Вашингтон в июле тоже стал праздником дружбы, включавшим официальный ужин и обращение к обеим палатам Конгресса", - добавляет автор.

Но при этом он считает маловероятным, что Нью-Дели захочет стать стратегическим партнером (как это представляет себе Вашингтон), учитывая близкие отношения Индии и России в прошлом, да и недавнюю позицию этой страны по отношению к войне в Украине. "Нью-Дели осудил российское вторжение, но не поддержал осуждение Москвы в ООН, продолжив закупать российские вооружения и нефть в колоссальных объемах", - пишет Кук.



Далее он утверждает, что позиция Индии по Ирану резко отличается от израильской и американской. И добавляет, что Вашингтону следует умерить свои ожидания относительно того, что могут означать расширяющиеся связи Индии и Ближнего Востока в сферах экономики и безопасности.

"Маловероятно, что Индия станет солидарна с Соединенными Штатами, но при этом Нью-Дели вряд ли сделает Вашингтону подсечку, какую сделали ему Москва и Пекин", - заявляет автор.

Он добавляет, что "развитие роли Индии на Ближнем Востоке отражает меняющийся мировой порядок, а также готовность и, возможно, даже рвение стран региона воспользоваться новой многополярностью". По мнению автора, если партнеры США на Ближнем Востоке ищут альтернативу Вашингтону, будет лучше, если в числе возможных вариантов они рассматривают Нью-Дели.

"Соединенные Штаты уже не могут оставаться неоспоримым и безусловным авторитетом в регионе. Но ни Россия, ни Китай не могут претендовать на эту роль, пока Индия расширяет свое присутствие на Ближнем Востоке", - заявляет в заключение автор.



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