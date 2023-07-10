Почему в Европе бунтуют. Что вызывает рост преступности: нигилизм или расизм? - Джонатан Миллер

Одной искры достаточно, чтобы адское пламя разгорелось в Британии.

Несостоятельность политики интеграции набирает обороты, и нет надежды, что проблемы решатся сами по себе, пишет обозреватель The Spectator. Великобритании не следует радоваться страданиям Швеции и Франции, ведь социальные беспорядки заразительны. Одной искры достаточно, чтобы адское пламя разгорелось в Британии.

Призрак бродит по Европе. Во Франции, Швеции, Германии, Бельгии и даже Швейцарии господство банд бросает вызов верховенству закона. Отрезанная от общества недовольная молодежь не испытывает к нему ничего, кроме нигилистического презрения. Теплая погода и соцсети вкупе сулят особенно жаркое лето. Судя по недавним событиям в Париже и Стокгольме, этот год может стать худшим в истории.

Рост бандитизма связан с иммиграцией. Европа демонстрирует неспособность или нежелание взять под контроль приток мигрантов, некоторые из которых действительно ищут убежища, а другие - не более чем оппортунисты. Несмотря на потраченные на соцпроекты миллиарды, европейские политики не преуспели и в решении порожденных иммиграцией проблем. Прошедший в Брюсселе на прошлой неделе саммит по вопросам иммиграции завершился даже без принятия совместной декларации. Эммануэль Макрон не смог присутствовать на нем из-за не утихающих по всей Франции беспорядков после убийства полицейскими в пригороде Парижа 17-летнего подростка алжирского происхождения.

Глухая к опасениям избирателей Еврокомиссия отреагировала на фактический коллапс границ ЕС требованием штрафовать такие страны, как Польша, которая чуть ли не полностью закрыла двери для беженцев и не беспокоится по поводу бандитизма мигрантов, в размере 20 000 евро за каждого, кому было отказано во въезде.

Франция привлекает сейчас много внимания, но царящее там уличное насилие вряд ли можно считать чем-то исключительным. Швеция, некогда являвшаяся типичным примером открытого общества, принимавшего иммигрантов с распростертыми объятиями, стала одной из самых жестоких стран в Европе, судя по бандитским перестрелкам. Редкая ночь в Стокгольме проходит без применения насилия. По оценкам полиции, в настоящее время там орудует более 50 банд, причем многие из них - в рамках общин с большим количеством иммигрантов. Шведские газеты стали походить скорее на сценарии к фильмам о вендетте и враждующих бандах под предводительством людей с прозвищами "Курдский лис" и "Грек".

Полиция выяснила, что так или иначе с бандформированиями в Швеции связаны около 31 000 человек. "Никогда прежде мы не сталкивались со столь безжалостной преступностью", - заявил в недавнем интервью шеф полиции Андерс Торнберг (Anders Thornberg). Шведские законы отличаются снисходительностью к лицам моложе 21 года, что расценивается чуть ли не как призыв к бандитизму и насилию. "Модель организации всей шведской судебной системы не приспособлена для борьбы с преступностью таких масштабов".

В качестве примера рассмотрим одно заведенное в текущем году судебное дело: подросток, претендовавший на получение убежища, устроился работать киллером, убил не того человека и пустился в бега. Пока он скрывался от властей, ему одобрили заявку на получение гражданства, поэтому после поимки приговор составил всего 4 года тюремного заключения, если это можно так назвать. Подростки имеют право на доступ в Интернет, одноместную камеру и настолько незначительную охрану, что можно даже записаться на прием к стоматологу вне стен учреждения. Именно этой возможностью он воспользовался и спустя пару недель после оглашения приговора сбежал.

В ходе последних волн иммиграции в процентном отношении к населению Швеция приняла больше беженцев, чем любая другая европейская страна, а теперь борется с последствиями. В прошлом году здесь произошло 63 перестрелки со смертельным исходом, тогда как в Норвегии - всего четыре. В коммуне Ботчюрка к юго-западу от Стокгольма из-за банд погибло целое поколение, утверждает журналистка Паулина Нойдинг (Paulina Neuding). Самой легкой для них добычей становятся дети, непропорционально большое количество которых имеют иностранное происхождение.

Но Швеция в этом не одинока. На прошлой неделе столкновения между полицией и разгневанными иммигрантами произошли и в Брюсселе, в результате чего, по словам правоохранителей, были арестованы 64 человека. Куда удивительнее ситуация в Швейцарии, где беспорядков почти и в помине никогда не было. На прошлой неделе в Лозанне произошли столкновения между полицией и молодыми людьми, причем последние бросались дорожной плиткой и бутылками с зажигательной смесью. Швейцарская полиция задержала, среди прочих, граждан Португалии, Сомали, Боснии, Швейцарии, Грузии и Сербии.

В 16 федеральных землях Германии, которая благодаря Ангеле Меркель открыла двери для беженцев с Ближнего Востока, в прошлом году резко - на 12% - возросло количество уголовных преступлений, хотя официально зарегистрированных было 5,6 миллиона. Число случаев изнасилований, преступлений на сексуальной почве и нападений со смертельным исходом выросло более чем на 20%, ограблений - на 27%.

Во Франции дела обстоят настолько плохо, что редкая ночь без беспорядков тут же попадает в новости. Последствия выглядят отвратительно: в этот раз мы стали свидетелями разграбления принадлежащих евреям предприятий и осквернения мемориала жертвам Холокоста. Ну, и по мелочи: ежедневные поджоги автомобилей, нападения на полицейских и магазинные кражи. В январе алжирец нанес ножевые ранения шести людям на Северном вокзале Парижа, а в прошлом месяце сирийский соискатель статуса беженца пришел с ножом на детскую площадку в Анси и ранил четырех малышей и двух взрослых. Макрон пообещал забыть все табу в деле наведения порядка и призвал к цензуре в соцсетях. Обычно подобное характерно для тоталитарных режимов, но в данном случае подобный шаг вполне обоснован.

До сих пор ни один шведский или французский политик не предложил хоть сколько-нибудь состоятельного решения этой проблемы, и уж точно это не про правую националистку Марин Ле Пен, которая считается фаворитом на предстоящих в 2027 году президентских выборах. В Швеции же недовольство ситуацией привело к тому, что в правящую коалицию вошли демократы-популисты, но адекватных идей нет, похоже, и у них.

Неудивительно, что по всей Европе процветают и делают успехи антимиграционные партии: националистическая "Партия свободы" в Австрии, "Братья Италии" Джорджи Мелони и немецкая "Альтернатива для Германии", которая в прошлом месяце впервые выиграла местные выборы. Испанская "Народная партия" в настоящее время на восемь пунктов опережает правящих социалистов в преддверии назначенных на следующий месяц всеобщих выборов.

Общим отличием всех европейских стран, где банды захватывают все больший контроль, является близкий крах системы образования в районах проживания иммигрантов. Одна школьная учительница английского языка из пригорода южного города Безье рассказала, что недавно за серьезное нападение арестовали одного из ее учеников, который оказался членом банды. Директор советует не наказывать учеников, дабы не провоцировать нападения. Некоторые шведские учителя сообщают, что ученики угрожают им убийством, за которое по закону сядут в тюрьму всего на 4 года.

Европа взяла за привычку считать преступность выражением социальной несправедливости. Левый политик Жан-Люк Меланшон отказался осудить участников беспорядков и вместо этого раскритиковал полицию, назвав недавние события бунтом против неравенства и расизма. Один французский журналист, который освещал беспорядки, назвал это нигилистическим бредом, тогда как на смерть алжирца властям на самом деле наплевать - они стала для них всего лишь предлогом.

Легко винить во всем нынешних европейских лидеров, но не они одни виноваты в том, что столько безработной молодежи, в том числе из семей иммигрантов, утратило верность своим странам. В Швеции борьба между бандами обострилась, вероятно, после миграционной волны 2016 года, но многие из ныне арестованных родились и росли в Швеции ("Курдский лис", например, родом из Уппсалы, где живут его родители-курды).

Несостоятельность интеграции набирает обороты, а ударивший по всей Европе кризис стал результатом игнорирования связанных с миграцией проблем и надежды, что они возьмут и разрешатся сами собой. Великобритании не следует радоваться страданиям Швеции и Франции, ведь социальные беспорядки заразительны. С территории Франции, например, они беспрепятственно перекинулись в Брюссель, где тоже живет множество разгневанных молодых людей. Чтобы адское пламя разгорелось и в Британии, достаточно будет всего лишь одной искры.

Джонатан Миллер живет недалеко от Монпелье и является автором книги "Франция на грани нервного срыва".Призрак бродит по Европе. Во Франции, Швеции, Германии, Бельгии и даже Швейцарии господство банд бросает вызов верховенству закона. Отрезанная от общества недовольная молодежь не испытывает к нему ничего, кроме нигилистического презрения. Теплая погода и соцсети вкупе сулят особенно жаркое лето. Судя по недавним событиям в Париже и Стокгольме, этот год может стать худшим в истории.

Рост бандитизма связан с иммиграцией. Европа демонстрирует неспособность или нежелание взять под контроль приток мигрантов, некоторые из которых действительно ищут убежища, а другие - не более чем оппортунисты. Несмотря на потраченные на соцпроекты миллиарды, европейские политики не преуспели и в решении порожденных иммиграцией проблем. Прошедший в Брюсселе на прошлой неделе саммит по вопросам иммиграции завершился даже без принятия совместной декларации. Эммануэль Макрон не смог присутствовать на нем из-за не утихающих по всей Франции беспорядков после убийства полицейскими в пригороде Парижа 17-летнего подростка алжирского происхождения.

Глухая к опасениям избирателей Еврокомиссия отреагировала на фактический коллапс границ ЕС требованием штрафовать такие страны, как Польша, которая чуть ли не полностью закрыла двери для беженцев и не беспокоится по поводу бандитизма мигрантов, в размере 20 000 евро за каждого, кому было отказано во въезде.

Франция привлекает сейчас много внимания, но царящее там уличное насилие вряд ли можно считать чем-то исключительным. Швеция, некогда являвшаяся типичным примером открытого общества, принимавшего иммигрантов с распростертыми объятиями, стала одной из самых жестоких стран в Европе, судя по бандитским перестрелкам. Редкая ночь в Стокгольме проходит без применения насилия. По оценкам полиции, в настоящее время там орудует более 50 банд, причем многие из них - в рамках общин с большим количеством иммигрантов. Шведские газеты стали походить скорее на сценарии к фильмам о вендетте и враждующих бандах под предводительством людей с прозвищами "Курдский лис" и "Грек".

Полиция выяснила, что так или иначе с бандформированиями в Швеции связаны около 31 000 человек. "Никогда прежде мы не сталкивались со столь безжалостной преступностью", - заявил в недавнем интервью шеф полиции Андерс Торнберг (Anders Thornberg). Шведские законы отличаются снисходительностью к лицам моложе 21 года, что расценивается чуть ли не как призыв к бандитизму и насилию. "Модель организации всей шведской судебной системы не приспособлена для борьбы с преступностью таких масштабов".

В качестве примера рассмотрим одно заведенное в текущем году судебное дело: подросток, претендовавший на получение убежища, устроился работать киллером, убил не того человека и пустился в бега. Пока он скрывался от властей, ему одобрили заявку на получение гражданства, поэтому после поимки приговор составил всего 4 года тюремного заключения, если это можно так назвать. Подростки имеют право на доступ в Интернет, одноместную камеру и настолько незначительную охрану, что можно даже записаться на прием к стоматологу вне стен учреждения. Именно этой возможностью он воспользовался и спустя пару недель после оглашения приговора сбежал.

В ходе последних волн иммиграции в процентном отношении к населению Швеция приняла больше беженцев, чем любая другая европейская страна, а теперь борется с последствиями. В прошлом году здесь произошло 63 перестрелки со смертельным исходом, тогда как в Норвегии - всего четыре. В коммуне Ботчюрка к юго-западу от Стокгольма из-за банд погибло целое поколение, утверждает журналистка Паулина Нойдинг (Paulina Neuding). Самой легкой для них добычей становятся дети, непропорционально большое количество которых имеют иностранное происхождение.

Но Швеция в этом не одинока. На прошлой неделе столкновения между полицией и разгневанными иммигрантами произошли и в Брюсселе, в результате чего, по словам правоохранителей, были арестованы 64 человека. Куда удивительнее ситуация в Швейцарии, где беспорядков почти и в помине никогда не было. На прошлой неделе в Лозанне произошли столкновения между полицией и молодыми людьми, причем последние бросались дорожной плиткой и бутылками с зажигательной смесью. Швейцарская полиция задержала, среди прочих, граждан Португалии, Сомали, Боснии, Швейцарии, Грузии и Сербии.

В 16 федеральных землях Германии, которая благодаря Ангеле Меркель открыла двери для беженцев с Ближнего Востока, в прошлом году резко - на 12% - возросло количество уголовных преступлений, хотя официально зарегистрированных было 5,6 миллиона. Число случаев изнасилований, преступлений на сексуальной почве и нападений со смертельным исходом выросло более чем на 20%, ограблений - на 27%.

Во Франции дела обстоят настолько плохо, что редкая ночь без беспорядков тут же попадает в новости. Последствия выглядят отвратительно: в этот раз мы стали свидетелями разграбления принадлежащих евреям предприятий и осквернения мемориала жертвам Холокоста. Ну, и по мелочи: ежедневные поджоги автомобилей, нападения на полицейских и магазинные кражи. В январе алжирец нанес ножевые ранения шести людям на Северном вокзале Парижа, а в прошлом месяце сирийский соискатель статуса беженца пришел с ножом на детскую площадку в Анси и ранил четырех малышей и двух взрослых. Макрон пообещал забыть все табу в деле наведения порядка и призвал к цензуре в соцсетях. Обычно подобное характерно для тоталитарных режимов, но в данном случае подобный шаг вполне обоснован.

До сих пор ни один шведский или французский политик не предложил хоть сколько-нибудь состоятельного решения этой проблемы, и уж точно это не про правую националистку Марин Ле Пен, которая считается фаворитом на предстоящих в 2027 году президентских выборах. В Швеции же недовольство ситуацией привело к тому, что в правящую коалицию вошли демократы-популисты, но адекватных идей нет, похоже, и у них.

Неудивительно, что по всей Европе процветают и делают успехи антимиграционные партии: националистическая "Партия свободы" в Австрии, "Братья Италии" Джорджи Мелони и немецкая "Альтернатива для Германии", которая в прошлом месяце впервые выиграла местные выборы. Испанская "Народная партия" в настоящее время на восемь пунктов опережает правящих социалистов в преддверии назначенных на следующий месяц всеобщих выборов.

Общим отличием всех европейских стран, где банды захватывают все больший контроль, является близкий крах системы образования в районах проживания иммигрантов. Одна школьная учительница английского языка из пригорода южного города Безье рассказала, что недавно за серьезное нападение арестовали одного из ее учеников, который оказался членом банды. Директор советует не наказывать учеников, дабы не провоцировать нападения. Некоторые шведские учителя сообщают, что ученики угрожают им убийством, за которое по закону сядут в тюрьму всего на 4 года.

Европа взяла за привычку считать преступность выражением социальной несправедливости. Левый политик Жан-Люк Меланшон отказался осудить участников беспорядков и вместо этого раскритиковал полицию, назвав недавние события бунтом против неравенства и расизма. Один французский журналист, который освещал беспорядки, назвал это нигилистическим бредом, тогда как на смерть алжирца властям на самом деле наплевать - они стала для них всего лишь предлогом.

Легко винить во всем нынешних европейских лидеров, но не они одни виноваты в том, что столько безработной молодежи, в том числе из семей иммигрантов, утратило верность своим странам. В Швеции борьба между бандами обострилась, вероятно, после миграционной волны 2016 года, но многие из ныне арестованных родились и росли в Швеции ("Курдский лис", например, родом из Уппсалы, где живут его родители-курды).

Несостоятельность интеграции набирает обороты, а ударивший по всей Европе кризис стал результатом игнорирования связанных с миграцией проблем и надежды, что они возьмут и разрешатся сами собой. Великобритании не следует радоваться страданиям Швеции и Франции, ведь социальные беспорядки заразительны. С территории Франции, например, они беспрепятственно перекинулись в Брюссель, где тоже живет множество разгневанных молодых людей. Чтобы адское пламя разгорелось и в Британии, достаточно будет всего лишь одной искры.

Джонатан Миллер (Jonathan Miller) живет недалеко от Монпелье и является автором книги "Франция на грани нервного срыва".

Источник - ИноСМИ