"Нас всех ждет катаклизм", - цитирует слова польского ясновидящего Кшиштофа Яцковского издание Fakt.
Согласно его прогнозу, людям предстоит испытать это во сне. А с разрушениями столкнется все население планеты.
Кшиштоф Яцковский (Krzysztof Jackowski) делает очередное, очень тревожное предсказание. Это касается всего мира. Известный оракул говорит о катаклизме, последствия которого будут ощущаться на всей нашей планете. При этом, оказывается, нам предстоит испытать это во сне.
Кшиштоф Яцковский часто выступает в СМИ, то помогая искать пропавших без вести, то прогнозируя будущее поляков и полек. На этот раз он рассказал о приближающимся катаклизме.
На своем видеоканале оракул опубликовал страшный ролик, в котором рассказал о надвигающейся катастрофе. Он говорил о воде, которая будет иметь для нас особое значение, когда этот катаклизм разразится.
"Нас на Земле ожидает катаклизм, о котором будет говорить весь мир, настолько он будет масштабным. Он на мгновение затмит всю ту ненормальность, в которой мы сейчас живем. Но эта ненормальность после того, как все пройдет, боюсь, вернется обратно. Я увидел все очень отчетливо (...). Если этот катаклизм станет большим, мы поймем ценность воды. Мы поймем, насколько важна и нужна нам вода", – подчеркнул предсказатель.
Ясновидящий также рассказал, из-за чего должен произойти катаклизм. Он признался, что сначала ему казалось, что катастрофа будет связана с землетрясением. Однако позже предсказатель понял, что это не обязательно.
Яцковский уверен, что последствия катастрофы ощутят все жители планеты, с разрушениями придется столкнуться всем землянам.
"Пять часов... Пять пятнадцать, пять сорок пять ... Пять часов, возможно, утра. Я не уверен, что это будет естественное событие, но если оно произойдет, то будет чрезвычайно мощным", - резюмировал свои видения Кшиштоф Яцковский.
Автор: Мацей Лехочиньский (Maciej Lechociński)
Источник - inosmi.ru
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