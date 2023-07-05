За 20 лет не реализовано ни одного крупного проекта под эгидой ШОС - Токаев

Токаев представил инициативу "О мировом единстве за справедливый мир и согласие".

Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС, где заявил что за 20 лет под эгидой организации не реализовала ни одного крупного экономического проекта, передает СМИ.

Токаев представил инициативу "О мировом единстве за справедливый мир и согласие". Заявив, что в документ будут заложены принципы укрепления мер доверия, поддержания стабильности и безопасности.

Преимуществами ШОС являются географическая связанность государств, транзитно-транспортные возможности, огромный рынок и взаимодополняемость экономик. Несмотря на это, следует признать, что за более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС, - сказал Токаев.

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