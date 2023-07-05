Талибы запретили работу салонов красоты в Афганистане

Находящееся у власти в Афганистане движение "Талибан" приказала закрыть салоны красоты в стране, сообщает Reuters.
"Крайний срок закрытия салонов красоты для женщин – один месяц", – сказал представитель министерства по предотвращению порока и пропаганде нравственности Мохаммад Садик Акиф.
Иностранные правительства и представители ООН осудили усиление ограничений в отношении женщин с тех пор, как "Талибан" вернулся к власти в 2021 году после победы над правительством, поддерживаемым США, и вывода иностранных войск. В 2022 году талибы закрыли большинство средних школ для девочек, запретили женщинам учиться в университетах и запретили работать многим сотрудницам афганских гуманитарных организаций. Также женщинам запретили посещать многие общественные места, включая бани, спортзалы и парки.
Салоны красоты появились в Кабуле и других афганских городах в течение нескольких месяцев после отстранения талибов от власти в конце 2001 года. Многие из этих заведений продолжали работу после возвращения "Талибана", но уже за закрытыми дверями и без вывесок.
Правительства западных стран и различные международные организации сигнализировали, что ограничения в отношении женщин препятствуют любому возможному прогрессу в деле международного признания администрации "Талибана". Талибы, в свою очередь, заявляют, что их администрация уважает права женщин в соответствии со своей интерпретацией исламского закона и афганских обычаев.
Источник - centralasia.media
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