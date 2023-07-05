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В мире
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В Японии создают первое в мире лекарство для роста новых зубов

Новаторский препарат разработали японские ученые.

Он позволит вырастить третий набор зубов. Клинические испытания начнутся уже через год, об этом сообщает издание Mainichi.

Ученые добились прогресса в разработке нового лекарства, которое позволит людям выращивать новые зубы. Исследования показывают, что у человека есть все необходимое для третьего набора зубов, но этот процесс блокируется белком USAG-1.

Исследовательская группа Такахаши разработала нейтрализующее белок антитело, способное блокировать его функции. Лекарство давали мышам, и у них прорезывались новые зубы.

"Идея вырастить новые зубы - мечта каждого дантиста. Я работал над этим, когда был аспирантом. Я был уверен, что смогу это осуществить", - сказал Катсу Такахаши, ведущий исследователь Медицинского института Китано в Осаке.

Сейчас уже ведутся работы по подготовке препарата для использования человеком. В первую очередь лекарство предназначено для пациентов, у которых отсутствует полный набор взрослых зубов из-за врожденных факторов. Это называется адентия.

В будущем у лекарства может быть и более широкое применение, отмечают исследователи.

 
URL: https://kaktus.media/483308

           

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