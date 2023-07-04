Токаев придумал новую стратегию для ШОС. Дайте денег... денег дайте

Президент Казахстана Токаев призвал принять новую стратегию развития ШОС

4 июля 2023, Алина Власенко

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил государствам-участникам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обновить стратегию развития объединения.

"Настало время для принятия новой стратегии развития ШОС", – заявил Токаев в ходе саммита объединения, проходящего в онлайн-формате.

Он добавил, что Казахстан уже разработал проект документа и планирует представить его в рамках своего предстоящего председательства, передает ТАСС.

Одновременно Токаев предложил создать инвестиционный фонд в рамках организации.

"Следует признать, что за более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС. Очевидным фактором является отсутствие механизмов финансового сопровождения проектной деятельности", – сказал Токаев.

В этой связи он предложил рассмотреть возможность создания совместного инвестиционного фонда и высказать предложения по данному важному проекту.

Саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) открылся в Нью-Дели, он проходит в виртуальном режиме.

Источник - vz.ru