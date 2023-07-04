"Вы меня довели"... Саакашвили оголодал и отощал в тюрьме

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили впервые с февраля принимал участие в судебном заседании через видеосвязь из клиники.

Он предстал в крайне истощенном состоянии, передает Tengrinews.kz.

Скриншоты с прямой трансляции обнародовала на странице в Facebook бывший пресс-секретарь политика Дарья Чиж. Саакашвили еще раз продемонстрировал, как сильно похудел во время содержания в больнице.



На заседании суда Саакашвили отреагировал на заявления спикера грузинского парламента Шалвы Папуашвили, который утверждал, что европейские сторонники третьего президента якобы должны извиниться перед грузинским народом. По мнению Папуашвили, Грузия была принесена в жертву грузинскими и зарубежными друзьями Михаила Саакашвили для устройства беспорядков.

"Оказывается, Европарламент должен извиниться за то, что требует моего освобождения. Я хочу сказать так называемому председателю парламента: это вы должны извиниться за то, что довели меня до такого состояния, вы должны извиниться перед депутатами Европарламента, перед моей семьей, передо мной, перед украинским государством и перед всеми грузинами за то, что в таком состоянии находится основатель грузинского государства. Папуашвили, посмотри на меня внимательно", - сказал Саакашвили в суде.

Политик еще раз продемонстрировал, как похудел во время содержания в больнице. Не сообщается, сколько сейчас весит заключенный экс-президент, однако еще зимой Чиж писала, что он весил 69 килограммов. В начале судебного процесса вес Саакашвили составлял 120 килограммов.

Фото того, как сейчас выглядит политик, также опубликовал местный ресурс Mtavari.

Саакашвили является гражданином Украины. Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение тем, в каком состоянии находится Саакашвили.

"Сегодня я поручил МИД вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей", - сообщил Зеленский.

Он призвал официальный Тбилиси передать Украине Саакашвили для лечения, а также попросил партнеров не игнорировать его состояние.

Напомним, в Грузии против Михаила Саакашвили возбуждено пять уголовных дел. В 2018 году экс-президента Грузии на родине заочно приговорили к шести годам заключения. Накануне местных выборов 2021 года Саакашвили прибыл в Грузию, где его сразу задержали и доставили в тюрьму. После этого политик объявил голодовку и назвал себя "политическим заключенным". Против Саакашвили открыли новое дело – незаконное пересечение грузинской границы.

В октябре 2021 года Михаил Саакашвили, находясь в тюрьме, объявил голодовку, которую держал 50 дней и прекратил только после перевода в военный госпиталь в Гори для реабилитации. Однако по возвращении в тюрьму 21 февраля 2022 года политик снова объявил голодовку, которая длилась еще 20 дней. 12 мая 2022 года в связи с ухудшением здоровья он был переведен из тюрьмы в частную клинику в пригороде Тбилиси, где содержится в отдельной палате под стражей. В марте текущего года Саакашвили заявил, что находится "на грани смерти" в больнице, куда его перевели из тюрьмы.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, почему она отказывается помиловать экс-президента страны Михаила Саакашвили.

Источник - Tengrinews.kz