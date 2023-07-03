Отдых в Турции после обвала лиры: все расчеты в долларах или евро

Неделю назад курс турецкой лиры обновил исторический минимум к доллару США.
Турецкая валюта обесценилась до 25,11 лиры за один доллар после того, как турецкий Центробанк повысил ключевую ставку почти вдвое - с 8,5% до 15%.
На этой неделе доллар лишь закрепил позиции к лире. 26 июня курс доллара поднялся выше 26 лир, и остается на этом уровне.
"Турецкая лира обновила исторический минимум по отношению к доллару, что было обусловлено резким повышением ставок рефинансирования Центральным Банком Турции до 15% годовых. Турецкая экономика находится в сложной ситуации: последствия землетрясения, огромная инфляция, высокие ставки напрямую сказываются на падение лиры, которая „похудела" к доллару за пять последних лет на 450%", - прокомментировал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
Обвал турецкой лиры: подешевеет ли отдых в Турции?
Но эксперт полагает, что дешевле отдыхать в Турции после падения лиры не выйдет.
"Я не думаю, что это скажется на удешевлении отдыха в Турции, поскольку туроператоры привязываются к доллару, а не к национальной валюте. Да и сами турки предпочитают производить все расчеты между собой в долларах или евро. Паниковать по поводу падения лиры тоже не следует, на мой взгляд, самое мощное падение уже произошло и курс стабилизируется на уровнях 25−26 лир за 1 доллар", - сделал он прогноз.
Напомним, вчера утром курс доллара продолжил резкий рост на Мосбирже. Если ранним утром доллар был в районе 87,40 руб., то закончил торги доллар на 89,55.
Источник - СвободнаяПресса
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!