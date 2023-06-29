В Казахстане по запросу США задержали российского айтишника Кислицына. Будут выдавать?

Казахстан изучит основание для экстрадиции главы департамента компании F.A.C.C.T. по защите от кибератак Никиты Кислицына в США и Россию.
Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Казахстана Улан Байжанов 29 июня.
"В дальнейшем мы должны разобраться, во-первых, являются ли в Казахстане уголовно наказуемыми деяния, которые ему инкриминируют в США. Во-вторых, они (инициаторы запроса. - Ред.) должны нам представить соответствующие материалы, доказательства того, что основания, которые предполагают его экстрадицию, достаточно серьезные", - сказал он "РИА Новости".
Он добавил, что меры буду приниматься только после разбирательства. При этом приоритет за российской стороной, так как Кислицын гражданин России. По его словам, Казахстан должен убедиться, что "все те деяния, которые ему инкриминируют, в том числе и Россией, достаточно серьезные".
"Человек ничего не сможет сделать, если его данные распространяются"
Замруководителя Роскомнадзора Милош Вагнер - о рисках использования обезличенной персональной информации и мерах государства для борьбы с мошенниками
Кислицына задержали в Казахстане 22 июня по требованию Вашингтона, о чем стало известно 28 июня. При этом уточняется, что претензии США к нему связаны не с работой в F.A.C.C.T., а с "кейсом более чем 10-летней давности", когда он работал журналистом.
По информации "Известий", Россия будет добиваться экстрадиции Кислицына из Казахстана. Добиваться экстрадиции в неправомерном доступе к охраняемой информации будут по умолчанию, поскольку Кислицын арестован заочно.
Источник - известия
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!