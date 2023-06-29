В Узбекистане началось досрочное голосование на досрочных выборах президента

Досрочное голосование на досрочных выборах президента Узбекистана, которые назначены на 9 июля, началось сегодня, 28 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.



"Избиратель, который не может находиться по месту жительства в день выборов, имеет право проголосовать досрочно", – уточнили в ЦИК.



По их данным, время досрочного голосования на избирательном участке – с 09:00 до 18:00 в будние дни и с 11:00 до 17:00 в выходные и праздничные дни. Ранее сообщалось, что в Курбан хайит жители Узбекистана отдохнут пять дней подряд.



Досрочное голосование закончится 5 июля.



Всего для организации досрочных выборов президента организовано 10 784 избирательных участка, в том числе 56 в 39 зарубежных странах при посольствах и других представительствах республики.



Согласно Избирательному кодексу, избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту своего жительства, имеет право на досрочное голосование.



Для осуществления досрочного голосования избиратель на основании заявления с указанием причины отсутствия в день выборов (отпуск, командировка, выезд за границу и т. п.) получает избирательный бюллетень у соответствующей участковой избирательной комиссии. В присутствии не менее двух членов соответствующей участковой комиссии избиратель расписывается в получении избирательного бюллетеня в списке избирателей.



Избирательный бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной кабине или комнате для тайного голосования.



Избиратель принимает решение и оставляет заполненный избирательный бюллетень в закрытом конверте, который хранится в сейфе соответствующей участковой избирательной комиссии. В месте склеивания конверта ставятся подписи двух членов участковой комиссии, которые подтверждаются печатью комиссии.