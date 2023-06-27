Московский комсомолец: главное сегодня: Лукашенко продолжает историю о переговорах с Пригожиным

Бишкек, "Саясат.kg". По его словам, Пригожин поверил этим гарантиям белорусского президента.

"В пятом часу вечера (24 июня) он мне позвонил и говорит: "Александр Григорьевич, я принимаю все Ваши условия. Но что мне делать? Останавливаемся - они начнут нас мочить". Я говорю: "Не начнут. Я тебе гарантирую. Это я беру на себя", - отмечает белорусский лидер

По его словам, в этот момент Минск был в контакте с Москвой, а также с председателем ФСБ РФ Бортниковым.

"Это - гарантия" - "Что дальше?" - "Вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь и гарантирую тебе полную безопасность. И твоим ребятам, которые вот сюда продвинулись этой колонной". - рассказал Лукашенко

По его словам, Пригожин поверил этим гарантиям белорусского президента

Лукашенко подчеркивает, что действовать нужно было быстро и решительно, так как по пути в Москву и возле Кремля уже был выстроен рубеж обороны. Если бы вагнеровцы дошли до него, то столкнулись бы на этой черте с силами обороняющихся и "пролилась бы кровь"

По словам президента Белоруссии, уже ближе к вечеру субботы, он призвал Пригожина связаться с Бортниковым, который, правда, не брал трубку. В итоге сам Лукашенко связался с главой ФСБ РФ и призвал его ответить на звонок руководителя вагнеровцев. "У него, конечно, внутри все клокочет. Я говорю: "Слушай, отложи все в сторону и сделай, как мы с ним договорились". Они переговорили. Он развернул колонну, и они пошли в свои лагеря в Луганскую область", - добавил Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что в дальнейшем разговоре с Владимиром Путиным он снова попросил не допускать силового разрешения ситуации, и российский лидер пообещал, в итоге договоренности выполнив.

"Смута таким образом была предотвращена", - подчеркнул Лукашенко