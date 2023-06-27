О переговорах с Пригожиным: Нас хотят задушить! Мы пойдем на Москву!

Потому что данная ситуация не только в России.

О переговорах с Пригожиным — Лукашенко продолжает:

"Я говорю: "Женя, ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Он с тобой не то что встречаться - по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки". Молчит.

"Но мы хотим справедливости! Нас хотят задушить! Мы пойдем на Москву!" Я говорю: "На полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то, что войска (мне об этом Путин долго говорил) отвлечены на соответствующем фронте". Подумай, говорю, об этом. "Нет" - такая вот эйфория.

Долго я его убеждал. И в конце сказал: "Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву. И, как в 41-м (ты же книжки читаешь, образованный, умный человек), мы будем защищать Москву. Потому что данная ситуация не только в России.

Это и не только потому, что это вот наше Отечество. А потому что, не дай Бог, вот эта смута пошла бы по всей России, а предпосылки для этого были колоссальные, следующими были мы".