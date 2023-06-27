Долгий миг Путина: Лукашенко объяснил решение президента России по «Вагнеру»

Лукашенко сказал три важнейшие вещи.

Лукашенко сказал три важнейшие вещи. Первая цитата: «Не бывает цветных революций, если для этого в стране нет причин».

Вторая: «Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев».

Третья: «Если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем».

Эти три цитаты объясняют многое, если не всё произошедшее, и на этом фоне можно оценить, как элегантно (и это элегантность опытного бретера) выходит из тяжелейшей ситуации Путин. Отводит страну от края (заезженное, но точное определение) пропасти. Именно так – в настоящем времени, «выходит» и «отводит». Потому что ничего еще не кончилось (рано бросились целоваться Патрики и Рублевка) – и это тоже понятно из приведённых выше цитат.

Путин четко обозначил: действия Пригожина – мятеж и предательство. Но, подметая свою сторону улицы, так же, как и Лукашенко, увидел причину: «не рассосалось». Именно поэтому дело о мятеже прекращено.

Пригожин отправлен почти под домашний арест: вроде как и на свободе, но Белоруссия – последняя страна, которую можно рассматривать как убежище от российского правосудия. Огромный бонус (элегантно, не поспоришь) – теперь в Белоруссии на зло врагам будет опытная, дерзкая, мощная военная сила, да еще под российским ядерным зонтиком. Это если считать тех бойцов, которые пойдут за своим директором. Остальным – помилование в чистом виде и использование их навыков и опыта в строевых частях Минобороны.



Это было купирование приступа. Теперь началось время устранения причин. В понедельник вечером многие (не скрою, и я тоже) ожидали от Путина резких движений – слишком эмоционально накалена была обстановка. Довольно глупо это было.

Путин не раз демонстрировал, что умеет сохранять холодную голову и действовать системно, учитывая множество факторов. Начни он без разбора махать шашкой, наши западные враги получили бы аргумент в пользу своей теории о том, что власть в России неустойчива.

Сейчас, наоборот, будут награждены и поощрены те, кто проявил твердость. А вот стадо «исчезнувших» из публичного поля, пытавшихся отпетлять, купивших билеты в Стамбул за 200 тысяч, ждет от Путина вариант «сейчас мы медленно спустимся с горы».

Причины, без которых «не бывает цветных революций», будут тщательно изучены, разобраны и убраны. Потому что Путин, как и Лукашенко, понимает: если рухнет Россия, мы погибнем под обломками.

Сколько времени займет исправление? Вряд ли Путин будет настолько же долготерпелив, как когда-то в мирные дни. Помните, он призывал олигархов держать деньги дома («замучаетесь по судам пыль глотать»), более 20 лет назад? Нет у нас сейчас столько времени. Но и три с небольшим дня, с субботы по утро вторника, - для России один миг.

mk.ru