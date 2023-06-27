Разговор с Пригожиным описывает дальше Лукашенко

Бишкек, "Саясат.kg". Разговор - эйфория. У Евгения полная эйфория.

"Кроме Евкурова (замминистра обороны РФ, находившийся в ростовском штабе ЮВО) на первом этапе и Бортникова, директора ФСБ, в этих переговорах никто не участвовал.

"В 11.00 он (Пригожин) мгновенно снял трубку. Евкуров его позвал, отдал ему телефон: "Вот, Президент Беларуси звонит, будешь ли разговаривать?" - "С Александром Григорьевичем буду". Я слышу их разговор. Взял трубку. Разговор - эйфория. У Евгения полная эйфория.

Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных (я потом уже проанализировал) было в 10 раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать".