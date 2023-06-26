Члены ЕС думают над санкциями в отношении стран ЦА. Но их введут лишь в крайнем случае

Об этом написала газета Politico со ссылкой на осведомленного дипломата при ЕС, имя которого не раскрывается.

Некоторые члены Евросоюза опасаются негативных последствий в случае применения нового санкционного механизма, который позволяет вводить ограничения в отношении третьих стран за помощь России, поэтому инструмент вряд ли будет использоваться часто. Об этом написала газета Politico со ссылкой на осведомленного дипломата при ЕС, имя которого не раскрывается.

Часть стран - членов ЕС, среди которых Германия, опасается, что санкции против третьих стран навредят дипломатическим отношениям и могут подтолкнуть эти государства еще ближе к России и Китаю, отдалив их от ЕС, написала Politico. Поэтому часть стран ЕС настаивают на том, чтобы механизм оставался инструментом только на самый крайний случай. "Мы не хотим рисковать, прибегая сразу к наказаниям, которые несут огромные риски направления стран, особенно в Центральной Азии, в руки Владимира Путина. А это прямо противоположно тому, чего мы хотели", - заявил дипломат-собеседник Politico.

Постпреды стран ЕС подписали дополнительное заявление, которое устанавливает процедуру введения таких санкций: в тексте говорится о необходимости следить за ситуацией и помогать третьим странам ее исправить, написала Politico. В документе подчеркивается, что приоритетным вариантом должны быть дипломатические связи и целевая техническая помощь, а не наказание стран, добавило издание. Учитывая опасения стран-членов, Еврокомиссия по мере работы над документом добавляла все больше ограничений для подобных санкций, отметила газета.

ЕС может быть полезным само наличие санкционного инструмента: он станет "тузом в рукаве" посланника ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана во время посещения третьих стран, помогающих России, заявил источник Politico. Он считает, что О'Салливану так будет проще приводить доводы в пользу соблюдения санкций.



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