Доклад: 15 кыргызстанцев стали жертвами торговли людьми в Турции

15 июня Государственный департамент США опубликовал ежегодный доклад о торговле людьми в мире.

В документе содержится информация по 188 странам.

Большая часть 95-страничного отчета посвящена рекомендациям по предотвращению торговли людьми и борьбе с этим явлением.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в 2022 году было идентифицировано только 115 тысяч 300 человек из 27 миллионов жертв.

В докладе также отмечается, что Турция не полностью отвечает стандартам по ликвидации торговли людьми, но прикладывает значительные усилия в этом направлении.

Сообщается, что жертвами торговли людьми в Турции в основном являются граждане, прибывшие из Центральной и Южной Азии, Восточной Европы, Азербайджана и Сирии.

«Большинство из 345 жертв, выявленных в Турции в 2023 году, – сирийцы (108), узбекистанцы (57), афганцы (33) и кыргызстанцы (15)», - говорится в отчете.

В 2020 году сообщалось, что официально в Турции выявлено 282 жертвы торговли людьми. Среди них так же были кыргызстанцы.