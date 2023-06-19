Полиция освободила заложников после штурма отделения банка Kaspi в Астане

Полиция освободила заложников после штурма отделения банка Kaspi в Астане, сообщает orda.kz.

Сотрудников вывели из отделения. Их направили в больницу для оказания помощи.

Полиция задержала захватчика.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчины взял в заложники людей в отделении банка, с ним вели переговоры.



CentralAsia