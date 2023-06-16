Утечка секретных документов Пентагона: Подозреваемому выдвинули обвинения

Он отметил, что Тейшейра делился секретной информацией с пользователями соцсетей, поставив под угрозу национальную безопасность всей страны.
Большое жюри присяжных обвинило военного Национальной гвардии ВВС США Джека Тейшейру по шести пунктам в умышленном хранении и передаче секретной информации, относящейся к национальной обороне, сообщил Минюст страны.
«Как указано в обвинительном заключении, правительство Соединенных Штатов доверило Джеку Тейшейре доступ к секретной информации о национальной обороне, включая информацию, которая, как можно разумно ожидать, нанесет исключительно серьезный ущерб национальной безопасности в случае ее раскрытия», — заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд. Он отметил, что Тейшейра делился секретной информацией с пользователями соцсетей, поставив под угрозу национальную безопасность всей страны.
Ранее суд Бостона предъявил два обвинения Тейшейре — в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне и в несанкционированном удалении и хранении секретных документов или материалов. Официальных заявлений он не делал.
21-летнего Джейка Тейшейру задержали 13 апреля. Перед этим The New York Times опубликовал материал, в котором назвал его администратором чата в мессенджере Discord, через который публиковались секретные документы Пентагона. Материалы касались конфликта в Украине и планируемого контрнаступления ВСУ, также в документах упоминались Китай, Израиль, Иран и другие страны.
CNN сообщал, что Тейшейра работал в IT-службе ВВС Нацгвардии США и имел доступ к материалам под грифом «Совершенно секретно» с 2021 года, а публиковать их в Discord начал примерно в декабре 2022 года. Источник телеканала в Пентагоне объяснил, что в его обязанности Тейшейры входила не работа с секретными документами, но с сетью, где они хранились.
CentralAsia
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