Санкции против России могут обернуться новым витком голода в мире

По его словам, из-за запретов в прошлом году на 15% упало потребление минеральных удобрений по всему миру.

Санкции, введенные против России, угрожают мировой продовольственной безопасности, сообщил на площадке ПМЭФ президент российской Ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, передаёт корреспондент vb.kg.

По его словам, из-за запретов в прошлом году на 15% упало потребление минеральных удобрений по всему миру.

"Сельское хозяйство недополучило 36 млн тонн. ЕС сократило их потребление на 13% . Недовнесение удобрений угрожает качеству и объемам урожая, что в итоге перерастает в продуктовую инфляцию. Она же напрямую отражается на конечной стоимости продукции и бьет по беднейшим странам мира. Что, в свою очередь, может грозить новым витком голода", - подчеркнул Гурьев.

Касательно зерновой сделки, большая ее часть ушла в страны ЕС, а меньшая достигла тех стран, ради которых она затевалась.

"По сути, в настоящее время она не работает. Недружественные страны нам предлагали много разных полумер, которые не работают. Усугубляют ситуацию трансграничные платежи, заблокированные из-за санкций. Это касается и транспортных коридоров, а также трансграничных платежей. Поэтому, страны должны объединиться и проработать решение этой проблемы. Хотя со стороны РФ они давно готовы", - заключил он.

Отметим, с 14 по 17 июня в северной столице РФ проходит Петербургский международный экономический форум.

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