Ученые обнаружили лучший биомаркер для определения опасного рака печени

Ученые Медицинского университета Южной Каролины обнаружили лучший биомаркер для определения опасного рака печени.

Работа опубликована в журнале Cancer Research Communications.

Данное открытие позволит ускорить диагностику заболевания и улучшить прогноз пациента на выживание.

Внутрипеченочная холангио-карцинома — злокачественное новообразование, которое является подтипом второго по распространенности рака печени. Этот вид опухоли считается крайне агрессивным, а при позднем выявлении пятилетняя выживаемость статистически не превышает восьми процентов. При этом своевременная диагностика может помочь вылечиться 50 процентам заболевших.

Однако до сих пор выявить этот вид рака считалось достаточно сложно, поскольку симптомы напоминают другие заболевания печени. Кроме того, существующие биомаркеры ВПХ не являются специфичными именно для этой болезни. Теперь специалисты определили в образцах тканей и крови пациентов уникальную молекулу, появляющуюся только при ВПХ. Эти изменения характерны для N-гликана — тип сахара, содержащийся в белках. Новый биомаркер поможет диагностировать рак печени только по анализам крови, без применения инвазивной биопсии.

Пока что объяснить точную причину формирования мутаций N-гликанов не удалось. В новых исследованиях планируется продолжить изучение этих сахаров, а также определить, какие белки связаны с изменениями N-гликанов и почему.

АКИpress