В России 18 человек умерли от отравления напитком «Мистер сидр»

Количество погибших от отравления напитком «Мистер сидр» достигло 18 человек, в больницах находятся более 40 человек.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила изъять из оборота всю продукцию.
На данный момент известно, что люди отравились очень дешевым напитком «Мистер Сидр», купленным в магазинах «Территория пива» и «Биррхаус» в Димитровграде Ульяновской области. Отравления также зафиксированы в двух других областях.
По данным «Коммерсанта», напиток «Мистер сидр» производится на частном пивоваренном заводе «Варка», основанном в 2020 году в селе Винтай Самарской области. Поставщик — индивидуальный предприниматель 32-летний Гусейнов Анар Афат Оглы (он задержан). Основные направления деятельности зарегистрированного в 2020 году ИП: оптовая и розничная продажа пива, алкоголя, воды, соков, кондитерских изделий, табака, морепродуктов и их перевозка.
По данным Роспотребнадзора, с 2013 по 2022 год в России зарегистрирован 445 851 случай острых отравлений спиртосодержащей продукцией, в том числе 119 666 случаев – с летальным исходом (26,8 %).
CentralAsia
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